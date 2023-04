Phil Mickelson établit un nouveau record au tournoi des Maîtres

AUGUSTA | Il s’en est dit et s’en ai écrit beaucoup sur Phil Mickelson depuis 18 mois. Cette semaine au Tournoi des Maîtres n’a pas fait changement. Après son absence à l’édition 2022, secoué par toutes ses déclarations sur le circuit de la PGA et les dirigeants d’Arabie saoudite, le vieux routier a répondu a rebondi avec brio.

• À lire aussi: Jon Rahm remporte le Tournoi des maîtres

• À lire aussi: Tournoi des Maîtres: un verre, un foyer, un trophée, des histoires et des rêves dans le pavillon du Augusta National

À 52 ans, Lefty est devenu le plus vieux golfeur à percer le top 5 au Tournoi des Maîtres. Il y est arrivé grâce à une carte finale de 65 (-7) qui l’a fait bondir de 19 rangs en terminant avec une fiche cumulative de -8. Il y a des lunes qu’il n’avait pas enregistré un aussi bon pointage officiel.

Qui aurait prédit pareil scénario en début de semaine?

Depuis qu’il est devenu le plus vieux champion majeur de l’histoire lors du Championnat de la PGA d’Amérique en mai 2021 à Kiawah Island, Mickelson n’est plus le même homme. Au fil de ses déclarations controversées et après sa très lucrative signature avec LIV Golf, il a sombré et malheureusement perdu le lustre qu’il avait mis des décennies à vernir.

Le Phil d’antan

En ronde finale du Masters, on a revu le Phil Mickelson des beaux jours. Celui qui a gagné trois fois le veston vert. Plusieurs livres en moins, toutefois. Il a enfin livré ce qu’il ressentait depuis quelque temps.

«C’était évident à mes yeux que j’avais encore une ronde semblable en moi avec les coups de qualité que je frappais. Je jouais bien, mais je n’affichais pas le score souhaité», a expliqué celui qui a réussi à ramener trois rondes sous la normale.

À l’exception de ce 75 (+3) par des conditions très difficiles en troisième ronde, Mickelson a tenu le coup. À égalité avec Spieth à 29,17%, il a présenté le meilleur taux d’oiselets. Il en a amassé 21 lors des 72 trous. Il en a effacé la moitié en raison de ses neuf bogueys et deux doubles bogueys.

«Même que je me suis enfargé à quelques endroits, j’ai réussi à rester dans le moment présent en exécutant de bons coups», a-t-il souligné en remerciant son frère qui l’a épaulé durant cette 30e aventure à Augusta.

Mickelson espère maintenant que cette performance saura le catapulter pour le reste de la saison. Il vise participer aux trois championnats du Grand Chelem au calendrier.

Un drapeau planté

Moins souvent actifs sur le circuit géré par Greg Norman et disputant des tournois de trois jours plutôt que quatre, des experts voyaient mal comment l’un des 18 représentants de LIV Golf pouvait véritablement s’établir parmi les meneurs.

Douze d’entre eux ont résisté au couperet. Du lot, trois ont terminé dans le top 5. Hormis Mickelson et Koepka, Patrick Reed, champion de l’édition 2018, a pris le quatrième rang en compagnie de Jordan Spieth et Russell Henley.

Le controversé circuit a donc planté un drapeau sur la propriété du Augusta National en prouvant que ses représentants appartiennent toujours à l’élite.

«Nous restons les mêmes. Je sais que si je suis en santé, je suis capable de rivaliser. Je crois qu’aucun des participants à ce tournoi ont cru le contraire, a estimé Brooks Koepka qui a mené la charge pour LIV durant 36 trous.

«Quand Phil joue bien, on sait qu’il est capable de se placer dans la compétition, a ajouté celui qui a terminé au second échelon. Patrick (Reed) aussi. Nous ne sommes pas finis.»

Getty Images via AFP

Mickelson a aussi conclu sur des paroles plus sages que ses attaques envers le circuit de la PGA sur les réseaux sociaux.

«C’était un tournoi excitant. Il s’élève au-dessus de toute cette mêlée, a indiqué Lefty. Il rassemble les meilleurs golfeurs au monde et il a laissé tomber la mesquinerie. C’est génial.»