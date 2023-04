[PHOTOS] Bienvenue à la super-messe où tous les prêtres renouvellent leurs vœux et bénissent les huiles saintes!

On dit souvent qu’il n’y a plus de prêtres au Québec. Eh bien, mercredi soir dernier, lors d’une des plus grandes messes de l’année à Montréal, ça ne paraissait vraiment pas !

Malgré la tempête de verglas, qui battait son plein, quelque 150 prêtres se sont présentés à la basilique Marie-Reine-du-Monde, au centre-ville.

Plusieurs centaines d’autres prêtres suivaient la cérémonie retransmise par la chaîne YouTube du diocèse de Montréal.

Une heure avant le commencement de la messe, une bonne centaine de fidèles étaient déjà arrivés et remplissaient les premières rangées de bancs.

Photo Martin Alarie

«Ils veulent les meilleures places pour l’une des plus importantes messes de l’année, celle où tous les prêtres renouvellent leurs vœux et où l’on bénit les huiles saintes qui serviront pour tous les sacrements», m’explique Emanuel Zetino, que l’on surnomme Padre Manolo et qui est, à 38 ans, le cadet des prêtres du diocèse.

«Comme tous les autres, je vais repartir ce soir avec les huiles sacrées que j’utiliserai pour mes paroissiens au cours de la prochaine année.»

Réjouissances

La cérémonie de mercredi soir dernier, dite chrismale, marquait le coup de départ de la période pascale. Quand il n’y a pas de pandémie ni de verglas, cette super-messe peut réunir jusqu’à 300 prêtres.

Photo Martin Alarie

Juste avant la cérémonie, tous les officiants de toutes les paroisses du grand Montréal soupent ensemble: une sorte de banquet de prêtres qui ont rarement l’occasion de se regrouper de la sorte, parce que d’habitude chacun œuvre dans sa paroisse.

«C’est un moment de réjouissance et de rassemblement où on se retrouve au même repas, puis à la même messe», m’explique l’archevêque de Montréal, Christian Lépine, en tenue cérémoniale.

«C’est une belle tradition qui a commencé au milieu des années 1970 avec Mgr [Paul] Grégoire, on bénit et consacre les huiles saintes en présence des fidèles, des prêtres et des équipes de chaque paroisse», ajoute Mgr Lépine.

Photo Martin Alarie

Dans la sacristie où quelque 150 prêtres se préparaient, la bonne humeur régnait.

Des chasubles (vêtement de messe) impeccablement pliées sur des tables attendaient les officiants.

On associe souvent l’Église catholique au vin et au pain. On oublie l’huile, à base d’olive, mais pas pour ingérer! Celle-ci est très utilisée pour les sacrements: baptême, confirmation, ordination, etc.

De beaux vases

Dans la sacristie, avant la messe, trois magnifiques vases contiennent les huiles qui seront consacrées pendant la messe.

Ceux-ci seront portés lors d’une procession jusque devant l’autel.

Photo Martin Alarie

«Il y a l’huile du sacrement des malades, celle des catéchumènes [en formation pour recevoir le baptême] et le saint chrême qui sert aux sacrements que l’on ne reçoit qu’une fois, comme l’ordination d’un prêtre», m’explique le père Sylvain Cloutier, qui est le responsable des vocations du diocèse.

Le père Cloutier me fait sentir un parfum qui sera mélangé au saint chrême afin de le distinguer des deux autres.

«Pour consacrer le saint chrême, notre archevêque va souffler sur l’huile.»

Vingt autres diocèses du Québec tenaient eux aussi de telles super-messes, en version réduite.