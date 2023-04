[PHOTOS] Les 350 ans de L'Ancienne-Lorette en 11 institutions et événements marquants

L’année 2023 marque le 350e anniversaire de la fondation de L'Ancienne-Lorette. Longtemps autosuffisante pour la majorité de ses besoins, cette ville est riche en histoire. Profitons de cette année de célébration pour survoler les 350 dernières années et redécouvrir ce qui a marqué les Lorettaines et les Lorettains.

1) Mission de Lorette

C’est en 1673 que le père Chaumonot fonde la mission Notre-Dame-de-Lorette, dans la paroisse Saint-Gabriel. La mission a pour but d’évangéliser les membres de la communauté huronne-wendat de la région. Près de 300 membres de la communauté vivent à la mission quelque temps après sa fondation.

Le 16 juillet 1674 commence la construction de la première chapelle. La mission de Lorette est de plus en plus visitée par des pèlerins français qui y effectuent du commerce d’eau-de-vie, ce qui rend la cohabitation plus difficile entre les Français et les Wendats.

À l’automne 1697, les membres de la communauté huronne-wendat décident de quitter la mission vers un site en hauteur de la rivière Saint-Charles nommé la Jeune-Lorette, aujourd’hui Wendake.

En 1699 est créée la paroisse de la Vieille-Lorette, qui comprend les côtes Saint-Paul et Saint-Jean-Baptiste ainsi qu’une partie des seigneuries de Gaudarville, de Maur et de Sillery.

Ce n’est qu’en 1722 que la paroisse prend le nom officiel de L'Ancienne-Lorette.

2) Moulin de L'Ancienne-Lorette

En 1718, les jésuites, alors propriétaires de la seigneurie de Saint-Gabriel, établissent un moulin à blé situé tout près de la rivière Lorette.

Dès le 10 avril 1743, ils louent leur moulin au meunier Louis Déry pour une durée de neuf ans. Celui-ci doit entretenir le moulin ainsi que le terrain, et moudre le blé des censitaires, en s’assurant que ceux-ci repartent avec de la farine de bonne qualité. Après la mort de Louis Déry et durant de nombreuses années, plusieurs hommes de la famille Déry seront meuniers à leur tour.

Ce n’est qu’en 1849 que le dernier Déry quitte son poste de meunier et que le moulin, appartenant toujours aux jésuites, qui n’ont trouvé personne pour prendre le relais, passe aux mains du gouvernement du Canada-Uni. Le moulin de L’Ancienne-Lorette cesse de fonctionner seulement en 1939 et est laissé à l’abandon. Ce n’est qu’en 1973 que ses ruines seront détruites.

3) Église Notre-Dame-de-l'Annonciation

Alors que la paroisse de la Vieille-Lorette prend le nom officiel de L’Ancienne-Lorette en 1722, les paroissiens sont mécontents des nouvelles limites de la paroisse, imposées par le procureur général. Ce sera le début d’un long processus de reconnaissance du village, qui ne se réglera qu’en 2004, alors que la Ville tient un référendum au cours duquel 73% des Lorettains votent pour la défusion d’avec la Communauté métropolitaine de Québec. À la suite de quoi L’Ancienne-Lorette devient une ville à part entière.

Il est impossible de parler de L’Ancienne-Lorette sans aborder son imposante église située directement au cœur du village, laquelle représente un point de repère important pour les Lorettaines et les Lorettains. Bien ancrée dans l’histoire de la paroisse, l’église actuelle se trouve au même emplacement que la première chapelle du père Chaumonot. C’est grâce à de récentes fouilles archéologiques effectuées dans le stationnement de l’église qu’il est possible de connaître l’emplacement exact de cette chapelle.

L’église Notre-Dame-de-l’Annonciation est inaugurée en 1910 après deux ans de construction, selon les plans des architectes David Ouellet et Pierre Lévesque. Déjà, en 1918, on doit y effectuer d’importants travaux, alors que la statue de la Vierge du fronton est délogée par de grands vents, ce qui occasionne des dégâts dans la toiture.

Malgré tout, l’église fait partie des plus importantes dans l’agglomération de Québec par sa monumentalité et son intégrité architecturale. Impossible de rester indifférent devant cette œuvre architecturale, surtout si l’orgue joue au même moment.

4) Maison J. A. Drolet

En 1895, sur la rue Saint-Jacques, Joseph-Albert Drolet installe son premier magasin général. Durant de nombreuses années, les Lorettaines et les Lorettains peuvent trouver de tout au magasin J. A. Drolet. Que ce soit pour les produits alimentaires, pour la lingerie ou encore pour la quincaillerie, c’est l’endroit où aller dans le village pour faire ses emplettes.

M. Drolet est aussi impliqué dans la communauté, entre autres à la commission scolaire. Il est d’ailleurs le premier à L’Ancienne-Lorette à avoir le téléphone et l’électricité chez lui. En 1969, le magasin J. A. Drolet change de nom pour Provigain. Il ferme malheureusement ses portes en 2006, sous la bannière de Provigo.

Avec le temps, cinq générations de la famille Drolet se sont succédé au magasin J. A. Drolet en plus de 110 ans d’activité dans la communauté lorettaine.

5) Épicerie Paquet

Le magasin Dominique Paquet était bien connu dans la communauté lorettaine, jusqu’à sa fermeture en décembre 2021. Présent dans le quartier depuis 1941 d’abord comme épicerie, le magasin Paquet a su évoluer au fil des ans, surtout grâce à la vision du jeune Dominique. Ce dernier a d’ailleurs commencé à travailler à l’épicerie dès l’âge de 10 ans, époque à laquelle il n’allait à l’école qu’une heure par jour. Rapidement, il quitte l’école pour travailler à temps plein à l’épicerie.

C’est seulement quelques années plus tard que sa carrière de marchand de meubles voit le jour, alors qu’un représentant de A. Bélanger ltée vient présenter son catalogue à la famille Paquet. Dominique y voit une opportunité. Il vend son premier poêle à bois par catalogue en 1948.

Rapidement, son inventaire de meubles augmente et prend davantage de place dans l’épicerie, ce qui impliquera de nombreux agrandissements, des réaménagements, et même la construction d’un sous-sol.

Au fil du temps, les enfants et petits-enfants de Dominique ainsi que d’autres membres de la famille Paquet se joignent à l’équipe. Ce n’est qu’en 2011, à l’âge vénérable de 80 ans, que Dominique Paquet prend sa retraite.

6) Aéroport de L’Ancienne-Lorette

À l’aube de la Deuxième Guerre mondiale, le ministère de l’Aviation, avec Charles «Chubby» Power à sa tête, cherche à doter la région de Québec d’une base de l’Aviation canadienne. Le désir de construction d’un aéroport et les écoles d’aviation qui y seront rattachées s’inscrivent dans le Plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique afin de former le personnel du Corps d’aviation royal canadien.

C’est en 1939 que le choix se pose sur de vastes terres près du village de L’Ancienne-Lorette. Commence donc la construction de l’aéroport et des nombreux hangars de l’Aviation royale canadienne. Ces derniers sont mis en place afin d’accueillir les jeunes recrues issues du plan d’entraînement aérien, affectées à l’école d’observation aérienne.

À la fin de l’année 1957 est inaugurée l’aérogare de l’aéroport, qui sera utilisé par de nombreuses compagnies, comme Air Canada et Québecair, en plus de l’Aéro-Club de Québec. Heureusement, depuis son inauguration, l’aéroport de L’Ancienne-Lorette, aujourd’hui l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec, n'a connu que peu d’accidents.

7) Théâtre La Fenière

Le théâtre La Fenière, fondé en 1958 par George Delisle, est le premier théâtre d’été permanent au Québec. M. Delisle fonde son théâtre par peur que la popularité grandissante de la télévision signifie la fin du théâtre présenté dans les salles paroissiales. Il l’installe dans la vieille grange de la famille Drolet, datant de 1858, à L’Ancienne-Lorette.

Durant la première saison, un soir de représentation, un spectateur travaillant pour le service des incendies exprime ses craintes de voir du foin, encore entreposé dans le grenier de la grange, tomber près des ampoules éclairant la scène.

La grange, qui peut recevoir jusqu’à 350 spectateurs, subira de nombreuses améliorations au fil du temps. Georges Delisle occupe le poste de direction du théâtre de sa création jusqu’en 1987, moment où il passe le flambeau à Maryelle Kirouac et Yvon Sanche, qui en prendront grand soin durant 21 saisons.

Au fil des années, le théâtre La Fenière précise sa mission artistique, se concentre davantage sur des œuvres bien de chez nous et devient un employeur important dans la communauté théâtrale de Québec.

Le théâtre La Fenière célèbre sa 50e saison en 2007. À ce moment, il est toujours la quatrième plus ancienne institution théâtrale professionnelle de la province. Fermé depuis 2011, le théâtre est victime d’un grave incendie en 2012, malheureusement, la grange ancestrale ne sera pas reconstruite.

8) Ganterie J. Armand Lemieux – Ganterie Canadienne Limitée – Ganka

La Ganterie Canadienne est fondée en 1935 par Joseph-Armand Lemieux. Ce fut la première et longtemps la seule industrie d’importance de L’Ancienne-Lorette. Elle est toujours en activité aujourd’hui.

Fabricant d’abord des gants et des mitaines de travail uniquement, l’industrie se développe rapidement au cours des années. Dès le début des années 1940, avec l’arrivée dans l’entreprise des fils de M. Lemieux, commence la vente à la grandeur du Canada.

Installée en plein cœur du village sur la rue des Pins Est depuis 1974, aujourd’hui sous le nom de Ganka, la compagnie s’intéresse de plus en plus au marché international et plus récemment au marché américain. Au début des années 1980, c’est le petit-fils de M. Lemieux qui prend la tête de cette grande entreprise familiale.

Encore aujourd’hui, alors que l’entreprise est plus active que jamais, un membre de la famille Lemieux est toujours présent dans la compagnie, soit l’arrière-petite-fille du fondateur.

9) Auberge des Quatre Chemins

L’Auberge des Quatre Chemins est construite en 1946-1947, à l’angle de la route de l’Aéroport et de la route nationale 2. Cette dernière, aussi nommée Chemin du Roy, fait partie de la plus vieille route du Canada. En effet, le Chemin du Roy relie Québec et Montréal depuis 1737. L’auberge est donc un arrêt de choix pour les voyageurs qui arrivent de Montréal ou bien de l’aéroport, lequel se trouve à quelques kilomètres seulement.

L’établissement est reconnu pour son offre de restauration, spécialisée en cuisine canadienne-française. La salle à manger de l’auberge, avec son côté rustique digne d’une cabane à sucre, a tout pour charmer les voyageurs. Les gens qui séjournaient à l’auberge pouvaient aussi profiter du beau temps sur la terrasse qu’offrait le bar.

Quoi de mieux qu’un bain de soleil avec une vue sur les petites cabines et sur le grand étang artificiel? Il était aussi possible d’y emprunter une petite chaloupe pour une promenade sur l’étang.

Aujourd’hui, le carrefour a grandement changé. Maintenant, à l’angle des boulevards Wilfrid-Hamel et Duplessis, les petites cabines de l’auberge ainsi que l’étang artificiel et les champs agricoles ont fait place à un grand carrefour commercial et industriel.

10) Écrasement du Fairchild F-27

L’aéroport de L’Ancienne-Lorette, fort heureusement, n’a connu que peu de drames dans son histoire. Cependant, plusieurs Lorettaines et Lorettains se souviennent d’un événement majeur qui, encore aujourd’hui, est considéré comme la pire catastrophe aérienne de Québec. Le 29 mars 1979 à 18 h 50 s’écrase un avion Fairchild F-27, de Québecair, dans la cour du Juvénat des Frères du Sacré-Cœur.

Dès que l’avion décolle, de l’aéroport de L’Ancienne-Lorette, un bris entraîne l’explosion du moteur de droite. André Bessette, le commandant, sait tout de suite qu’il doit atterrir. Il avise la tour de contrôle qu’il devra tenter un atterrissage d’urgence. Malheureusement, avec les conditions météorologiques et les dommages qu’a subis l’avion à la suite de l’explosion, il n’arrive pas à reprendre suffisamment de vitesse ni d’altitude.

L’écrasement de l’avion, à peine quelques minutes plus tard, fait 17 victimes sur les 24 personnes à bord, dont les trois membres d’équipage. L'une des survivantes, Johanne de Montigny, écrira un livre sur l’accident: Le crash et le défi: survivre.

Dans les jours qui ont suivi, de nombreux curieux se rejoignent près du lieu de l’accident pour se recueillir et essayer de comprendre ce qui s’est passé. L’enquête entourant l’accident attire beaucoup l'attention parce que le moteur défectueux a été produit par le fabricant de voitures de luxe Rolls-Royce. Il s’agit d’un très grand bouleversement pour la petite communauté de L’Ancienne-Lorette.

11) Festival aérien

C’est à l’été 1985 que se tient la première édition du Festival aérien de Québec, à l’aéroport de L’Ancienne-Lorette. Durant de nombreuses années, le festival, qui se tient tous les deux ans en alternance avec celui de la base militaire de Bagotville, attire toute une foule de curieux.

Au cours de ces quelques jours de festivités, les gens de la grande région de Québec ont la chance d’assister à des spectacles aériens de haute voltige, réunissant des équipages venant des quatre coins du pays et même de l’étranger.

Lors de la cinquième édition du festival, soit à l’été 1989, le Québec reçoit une visite très spéciale qui attire bien des regards vers le ciel. Le 18 août, l’Antonov 225, qui était à cette époque le plus grand avion-cargo au monde, fait une sortie d’une trentaine de minutes au-dessus de Québec. Accompagné par une escorte de trois F-18 venus spécialement de Bagotville, l’avion soviétique fait tourner les têtes.

L’avion alimente la popularité de l’événement avec plus de 60 000 spectateurs seulement pour la journée du samedi, entraînant un trafic jamais vu pour L’Ancienne-Lorette.

Que ce soit par les spectacles en vol ou encore les expositions au sol, les différentes éditions du festival aérien à travers les années avaient toujours de quoi plaire au grand public, jusqu’à la dernière édition en 2010.

