Religion et télé: un mélange délicat, mais parfois nécessaire

La religion catholique a longtemps joué un rôle central dans l’histoire du Québec. Dans les premières séries télé comme dans celles qui dépeignaient un quotidien d’avant les années 1960, il y avait toujours un prêtre quelque part. Le sujet est devenu délicat, même source de discorde, depuis que le Québec s’est affranchi et qu’il est devenu laïque. Lorsqu’on y fait allusion, la religion vient davantage avec un angle critique.

Les Américains, plus pratiquants que nous, osent encore l’aborder sous la loupe historique, voire mystique. En cette fin de semaine de Pâques, remontons l’histoire à travers des séries qui s’y sont intéressées. Et d’autres, plus récentes, pour le meilleur et pour le pire.

Les séries d’antan

Photo fournie par Bertrand Calmeau

Dès la naissance de la télé, des histoires familiales et de villages ont nourri notre petit écran. Le curé Labelle, personnifié par Paul Demarteaux dans Les belles histoires des pays d’en haut, est devenu une légende. Comme on l’a vu dans son adaptation moderne, Les pays d’en haut, sous les traits d’Antoine Bertrand, l’homme a contribué au développement des Laurentides. Missionnaire et colonisateur, il veillait sur le bien-être de ses concitoyens et sur leurs intérêts économiques en travaillant fort auprès des politiques pour la construction du chemin de fer, le fameux Train du Nord.

Photo d'archives

Si la religion s’imposait au niveau rural, il en était de même en ville. Souvenez-vous, dans la série La famille Plouffe, la fierté de madame Plouffe lorsque son fils Ovide (Jean-Louis Roux dans la version des années 50 et Gabriel Arcand dans le film de 1981 – Les Plouffe) entre en religion. S’il est tiraillé et pas particulièrement heureux de son sort, c’était quand même chose commune qu’un enfant joigne les ordres.

Dans Le temps d’une paix de Pierre Gauvreau, qui se déroule entre les deux guerres mondiales, Rose-Anna, tout comme les habitants de La Malbaie, se rapporte régulièrement à Monsieur le Curé (Chouinard) interprété par Yvon Dufour puis par Pierre Gobeil.

Dans Montréal PQ de Victor-Lévy Beaulieu, Madame Félix régnait sur la prostitution à Montréal alors que son fils était fait prêtre. L’étrange chanoine Caron semblait avant-gardiste et profitait de ses séjours en ville pour se cultiver.

Ceux qui ont grandi dans les années 70 se souviennent du coup de ciseaux magique de Claude Lafortune, grand maître de L’évangile en papier. Même si les cours de religion étaient la norme pour les enfants du primaire, plusieurs ont découvert des histoires saintes par le biais de ses sculptures de papier. Chacun des passages de l’évangile était habilement découpé. Même chose pour Noël et la nativité.

Les dénonciations

Si l’Église fait désormais l’objet d’enquêtes, les controverses ne datent pas d’hier. Dans les années 90, l’adaptation du roman de Francine Ouellette Au nom du père et du fils, présentait le curé Alcide Plamondon, joué par Pierre Chagnon, comme un homme manipulateur, qui n’avait aucun respect pour les Autochtones et qui s’est révélé être pédophile. Nous sommes dans les années 1884-1921 dans un village des Hautes-Laurentides.

Faisons un saut dans le temps avec Les orphelins de Duplessis. Cette série nous entraîne dans les années 40 à 60 alors que le gouvernement de Maurice Duplessis et l’Église catholique gèrent des orphelinats où les enfants sont faussement déclarés atteints de troubles mentaux et victimes de séquestration et de sévices physiques et sexuels.

Photo fournie par Club illico

Marie-Claude Barrette proposait en 2021 Cultes religieux : des enfants oubliés, un documentaire en deux épisodes poignants sur des gens, aujourd’hui adultes, qui ont été brisés par la religion qu’on leur a imposée alors qu’ils étaient enfants. Certains ont évolué dans une secte, d’autres dans une communauté religieuse. Tous ont vécu de l’isolement. Disponible sur Vrai.

Photo fournie par ICI Télé

Plus récemment, Pour toi Flora, sur ICI Télé, a levé le voile sur le sort que réservait l’église à de jeunes Autochtones qu’on arrachait leurs familles dans les années 60. Les oblats les « civilisaient » à la dure, rejetant leur identité et leurs traditions. Le père Bédard que campe André Robitaille est sévère, manipulateur et intransigeant. Il était temps qu’on donne la parole à la communauté. S’il est difficile de réparer le passé, il faut au moins que l’avenir soit juste.

Les séries fictives

Photo fournie par Netflix

La série The Chosen One, adaptation de la bande dessinée American Jesus de Mark Millar, qui débarquera plus tard en 2023, toujours sur Netflix, qui suit le parcours d’un jeune ado vivant en Basse-Californie du Sud, qui se découvre des pouvoirs laissant croire qu’il est la réincarnation du Christ. Le tournage de cette série a dû être interrompu l’été dernier lorsque deux des acteurs sont décédés et six membres de la production ont été blessés dans un accident de la route. La plateforme propose toutefois Messiah qui suit l’enquête d’une agente de la CIA sur l’apparition au Moyen-Orient d’un homme qui prétend être le Messie. Charismatique, il attire les fidèles à coup de miracles. Escroc ou devin, telle est la question.

Photo fournie par HBO

La vie des papes suscite aussi un intérêt. Dans The Young Pope, disponible sur Crave, Jude Law prête ses traits à Lenny Belardo, jeune cardinal américain qui deviendra Pie XIII à la tête de l’Église catholique. Un pape anticonformiste élevé par une religieuse avant-gardiste que l’État italien pensait manipuler ce qui ne fut pas le cas. Dans sa suite, The New Pope, on retrouve John Malkovich qui revêt les habits du pape Jean-Paul III. Une critique des dessous du processus électoral du Vatican où une certaine réalité se mélange joyeusement à la fiction.

Photo fournie par HBO

Ainsi soient-ils est le titre d’une série française qui raconte le quotidien de cinq hommes qui décident d’entrer au séminaire des Capucins à Paris. Ils ont des parcours et des motivations diverses, mais souhaitent tous devenir prêtres même si ce n’est plus courant au 21e siècle. Les trois saisons se regardent en rafale sur la plateforme de TV5 : tv5unis.ca. Toujours à la même adresse, Padre, avec Maxime Denommée nous transporte au Manitoba où s’installe un prêtre rebelle au passé trouble qui l’a mené dans la rue. En mettant de l’ordre dans une église désœuvrée, il en met aussi dans la vie des gens et dans la sienne.

Les séries historiques

En 2010, la BBC lançait The Bible : A History, une série documentaire en sept épisodes qui nous plonge dans les écrits de la bible en observant la façon dont elle a influencé la politique, la culture et la société au fil des ans. Les abonnés d’Amazon Prime y ont accès. Les amateurs d’histoire sainte trouveront d’ailleurs sur la plateforme une sélection de séries produites il y a 20-25 ans dont The Twelve Apostles : The First 12 Men Chosen by Jesus, Close to Jesus et Saints & Sinners : The History of the Popes, pour assouvir leur soif.

Angel Studios a fait appel à la foi et a passé la quête auprès du public afin de financer la série The Chosen qui en est à sa saison 3 et qui raconte la vie de Jésus de Nazareth à travers le regard des gens qu’il a croisé. C’est une nouvelle sorte d’évangélisme qui rejoint ses fidèles hors de son institution, où ils se trouvent, sur près de 600 territoires. Pour produire la première saison les donateurs avaient amassé plus de 10 millions de dollars.

La reconstitution historique, qui se veut un outil pédagogique à la sauce holywoodienne, devrait s’échelonner sur sept saisons sur Netflix.