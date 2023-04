«Sortez-moi d’ici!»: Rahmane quitte le camp la tête haute

C’était malheureusement au tour du danseur Rahmane Belkebiche de rassembler son balluchon et de quitter l’aventure «Sortez-moi d’ici!», dimanche soir.

Le gagnant de la troisième saison de «Révolution» a été le moins rapide à dévisser, avec sa langue, les deux croix qui se trouvaient dans la boite remplie de cafards qui emprisonnait sa tête.

Une défaite un peu crève-cœur, a-t-il avoué en entrevue avec l’Agence QMI, mais tout de même bien accueillie. «L’organisme que j’ai choisi (100Lux) a vraiment fait une différence dans ma vie et j’aurais aimé ça leur redonner autant. [...] D’un autre côté, humainement, je sentais que j’avais fait ce que j’avais à faire dans cette aventure-là», a-t-il dit avec sérénité et reconnaissance, signifiant avoir gagné le triple de ce qu’il avait perdu en quittant le jeu.

Il affrontait pour ce défi d’élimination Jean Michel et Andréanne. La soirée avait pourtant bien commencé pour son équipe, les oranges. Grâce aux efforts de François Marquis et de Colette Provencher, qui s’opposaient à Marianne St-Gelais et à Nathalie Simard, les oranges ont pu déguster un savoureux bol poké, au terme d’une compétition de lancer au panier, s'effectuant depuis une mince plateforme au-dessus d’un profond canyon.

«La vulnérabilité c’est bien»

Depuis sa sortie, Rahmane décrit son aventure à «Sortez-moi d’ici!» comme une sorte de pèlerinage où il s’est plu et surpris à dépasser ses limites physiques, mentales et même sociales.

«C’était incroyable de vivre une expérience intergénérationnelle avec des gens qui faisait zéro la même chose que moi. [...] C’était beau de voir tout le monde se laisser être vulnérable. J’en ai appris sur moi. J’en ai appris sur les autres. En plus, je ne connaissais personne. C’était avant tout une expérience humaine et plus juste de la télé», a-t-il soutenu.

Pendant son séjour au camp costaricain, Rahmane a tissé des liens très forts avec Nathalie Simard et Andréanne A. Malette, mais il s’est surtout rapproché de la patineuse de vitesse et triple médaillée olympique Marianne St-Gelais, de qui il a énormément appris. «Je l’aime tellement beaucoup. Je me suis juste vu tellement en elle sur plein d'aspects d’athlètes qui essayent juste de dérobotiser cette chose-là pour devenir un peu plus humain», a-t-il dit, spécifiant que même en danse, le souci de performance et les formalités (l’image, le rang, les habiletés) priment parfois sur l'humain.

«Mon expérience a été vraiment enrichissante. J’ai vu que la vulnérabilité c’était bien», a-t-il aussi confié.

Le jeune danseur, qui aurait aimé faire tous les défis, à l’exception de celui où il fallait manger des insectes et des mets particuliers, a particulièrement apprécié l'esprit de convivialité que l’émission encourageait. «C’était beau de voir les gens se créer une famille. Peu importe d’où tu viens et peu importe si tu as une famille ou non. La seule chose qu’on avait c’était nous», a-t-il abordé au cours de l’entrevue.

«Moi dans cette aventure-là j’ai tout le temps voulu être un pilier. J’étais comme le soleil dans ce "cast"-là. Mais c’est que dans la vie j’ai appris à être mon soleil avant de le voir. Dans la vie, la famille c’est un privilège. Ce n’est pas la base pour tout le monde», a-t-il ajouté.

En quittant «Sortez-moi d’ici!», Rahmane a ainsi pu retrouver son chien, la danse et la musique qui lui avaient tant manqué.

La téléréalité «Sortez-moi d’ici!» est présentée à l’antenne de TVA chaque dimanche, sur le coup de 18 h 30.