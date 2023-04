The Beatles: les albums Rouge et Bleu ont 50 ans

Le 2 avril 1973, les amateurs de musique ont découvert, sur les tablettes des disquaires, deux albums des Beatles : les fameuses compilations « Rouge » et « Bleu » sur lesquelles on retrouve l’ensemble de leurs grandes chansons.

En entrant chez les disquaires, ce jour-là, il y a 50 ans, les amateurs de musique ont découvert, dans les présentoirs, les fameuses compilations « Rouge » et « Bleu », qui concernent la période allant de 1962 jusqu’à 1966 et celle, plus exploratoire et psychédélique, de 1967 jusqu’à 1970.

On retrouve, sur ces deux opus doubles, un total de 54 chansons en ordre chronologique. De Love Me Do, lancé en 1963, à The Long and Winding Road, sur l’album Let It Be. Il y en a 26 sur l’Album rouge et 28 sur l’Album bleu ; elles totalisent 160 minutes de musique.

Le Rouge s’est vendu à 1 360 000 exemplaires et le Bleu a connu plus de succès avec 1 490 000 exemplaires à l’échelle planétaire.

Chacun de ces albums se vendait au prix de 9,98 $. Le prix d’un album simple, à l’époque, était de 5,98 $.

L’Album rouge, constitué de compositions originales, a été numéro 1 en Autriche, en Espagne, en France, au Japon et en Norvège. Il a été numéro 3 aux États-Unis et numéro 4 au Canada et au Royaume-Uni. Le bleu a dominé les palmarès en Autriche, en Espagne, en France et aux États-Unis et il a atteint la troisième place au Canada.

Une poursuite

L’Album rouge était une idée du gérant Allen Klein. Il avait pour but, à l’origine, le respect d’une obligation contractuelle et aussi de préparer la venue d’un documentaire sur les Beatles.

Le film, qui devait s’intituler The Long and Winding Road, n’a jamais vu le jour, et le lancement de ces albums compilations a ensuite été retardé jusqu’au moment où le contrat de Klein fut échu.

Ces deux albums étaient aussi une réponse à une compilation non autorisée de 60 chansons, réparties sur deux coffrets de quatre vinyles, qui avait été lancée par la compagnie américaine Audiotape en 1972. Les compilations officielles des Beatles se sont retrouvées chez les disquaires et dans les magasins de détail avant qu’une poursuite de 15 millions $ soit déposée par George Harrison par l’entremise d’Allen Klein.

Cette poursuite visait le manufacturier Audiotape et l’American Broadcasting Company, qui a fait la publicité des albums non autorisés. L’issue de cette poursuite est toujours inconnue.

Anecdote intéressante : la photo de ces albums est une reproduction de celle qui avait été prise en 1963 dans les étages des locaux de la compagnie de disques EMI. Cette nouvelle photo, prise en 1969, devait être utilisée pour l’opus Get Back, qui était en préparation et qui est devenu l’album Let It Be.

Ces deux albums compilations ont été lancés en format CD en septembre 1993. Une version remastérisée a suivi en 2010.