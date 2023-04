Encore plus d’adolescentes au Québec sur les antidépresseurs

Les jeunes filles de 17 ans et moins sont de plus en plus nombreuses à se faire prescrire des antidépresseurs au Québec, en hausse de 62 % en seulement cinq ans.

«Quand tu n’as pas accès à [la psychothérapie], tu as quand même accès aux pilules, remarque la psychiatre Karine Igartua. C’est l’une des solutions que nous avons. Est-ce la meilleure? Ça dépend de la personne, mais c’est la seule dont l’accès est uniforme, grâce au régime public.»

La médecin de l’Hôpital général de Montréal ne s’étonne pas de voir le nombre de Québécois prenant des antidépresseurs augmenter. Ils ont été plus de 615 000 l’an dernier, selon les plus récentes données publiées par la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ).

C’est 20 % de plus depuis cinq ans et la hausse est encore plus marquée chez les jeunes filles (voir tableau).

«Nous avons pris des habitudes collectivement qui ne sont pas bonnes pour notre cerveau», croit la Dre Igartua pour expliquer cette hausse de la détresse. Elle blâme notamment les téléphones intelligents, qui sollicitent constamment l’attention et que de nombreuses personnes gardent en main jusqu’aux toilettes ou au milieu de la nuit.

Et, selon elle, les adolescentes sont particulièrement sensibles aux comparaisons nuisibles sur les réseaux sociaux.

Plus à risque

Le pédiatre en médecine adolescente au CHU Sainte-Justine, Olivier Jamoulle, soutient que plusieurs études confirment que les adolescentes risquent plus de souffrir d’anxiété ou de dépression.

Le médecin ajoute aussi qu’il a observé une «hausse impressionnante de troubles alimentaires» dans sa pratique.

S’il ne faut pas diaboliser la prise d’antidépresseurs, le Dr Jamoulle estime que les données de la RAMQ exigent «un moment de réflexion» au Québec.

Éducation nécessaire

Ces médicaments peuvent s’avérer utiles et sécuritaires, dit-il, mais la prescription chez un adolescent doit être mûrement réfléchie. Par contre, il remarque aussi que les antidépresseurs sont plus répandus au Québec qu’en Europe, par exemple.

Les médecins plaident pour davantage d’éducation à la santé mentale auprès des jeunes, afin d’apprendre à gérer la détresse.

«Pour être en santé, le cerveau a besoin de huit heures de sommeil. Il faut faire de l’exercice et avoir un sentiment de communauté, d’appartenance», plaide à son tour la Dre Igartua.

La RAMQ a déboursé un total de près de 104 millions $ en 2022 pour des médicaments antidépresseurs.

Deux ans pour voir un psy malgré une dépression majeure

Souffrant d’une dépression majeure à 20 ans, Martine Vendette a eu accès à des antidépresseurs, mais elle a dû attendre deux ans pour réussir à voir un psychologue.

«Quand tu te noies, c’est une bouée de sauvetage. Ça va te sortir de l’eau, mais ça ne t’apprend pas à nager», souffle la femme de 27 ans, sur l’importance de la psychothérapie.

Malgré les médicaments, elle est restée deux ans sans être capable d’occuper un emploi, par exemple. Si les antidépresseurs peuvent donner un «regain», encore faut-il savoir quoi faire avec, poursuit-elle.

Aujourd’hui animatrice pour la Fondation Jeunes en tête, elle participe à des ateliers de sensibilisation dans les écoles pour outiller les jeunes et prévenir la détresse.

Jeunes «amochés»

Elle remarque qu’ils sont «amochés» après trois ans de pandémie. «Les jeunes veulent aller chercher de l’aide, mais il n’y en a pas assez», déplore-t-elle.

«C’est sûr qu’il y a une détresse en ce moment et il faut trouver une manière comme société d’y répondre», ajoute la directrice générale de la Fondation, Mélanie Boucher. Dans la dernière année, environ 220 000 personnes ont consulté les trousses d’aide en ligne de son organisme.

Mais Mme Boucher souligne qu’elles ne remplacent pas l’aide professionnelle.

Plus de prévention

Elle plaide pour davantage de prévention auprès des jeunes, notamment pour les aider plus tôt et leur éviter de tomber sur des listes d’attente.

Car les sources d’anxiété s’additionnent, lance Myriam Day Asselin, directrice Innovation et développement chez Tel-jeunes. Les appels reçus par l’organisme ne sont plus à propos d’un seul problème, mais toute une panoplie.

Photo fournie par Tel-Jeunes

Elle nomme l’anxiété de performance à l’école pour de bonnes notes, le stress des premières expériences amoureuses ou encore l’écoanxiété reliée au réchauffement climatique.

Sans compter les événements difficiles dans l’actualité, poursuit-elle. «Ils sont aussi bombardés par les médias sociaux et hyper conscients de ce qui se passe», illustre-t-elle.

En hausse depuis cinq ans

Nombre de personnes consommant des antidépresseurs au Québec, sous le régime public

Filles 17 ans et moins

2018 : 3423

2022 : 5528

Hausse de 62 %

Femmes 18 à 64 ans

2018 : 171 210

2022 : 185 642

Hausse de 8 %

Aînées 65 ans et plus

2018 : 168 798

2022 : 217 842

Hausse de 29 %

Garçons 17 ans et moins

2018 : 2064

2022 : 2665

Hausse de 29 %

Hommes 18 à 64 ans

2018 : 94 387

2022 : 101 896

Hausse de 8 %

Aînés 65 ans et plus

2018 : 75 104

2022 : 102 342

Hausse de 36 %

Source : RAMQ