«Extrêmement prometteur»: des vaccins contre le cancer dès 2030

Des vaccins contre le cancer et plusieurs autres maladies pourraient être prêts dès 2030 grâce aux 15 ans de progrès qui ont «débobiné» en 12 à 18 mois pour le vaccin de la COVID-19, selon une importante entreprise pharmaceutique.

La firme pharmaceutique Moderna a estimé qu’elle sera en mesure d’offrir des vaccins pour «toutes sortes de différentes maladies» dans aussi peu que 5 ans, selon ce qu’a indiqué Dr Paul Burton, médecin-chef de la société pharmaceutique au média anglais «The Guardian» samedi.

Cancer, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, maladies rares: des études sur ces vaccinations, qui pourraient permettre de sauver des milliers – voire des millions – de vie, s’avèreraient ainsi «extrêmement prometteuses», selon lui.

«Ce qu’on a appris dans les derniers mois [...] c’est qu’ils peuvent s’appliquer à toutes sortes de maladies [...] Nous avons des études dans tous ces domaines et elles se sont toutes révélées extrêmement prometteuses», a-t-il indiqué.

Certains chercheurs, comme le Dr Richard Hackett, PDG de la Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations (Cepi), applaudissent par ailleurs les 15 ans de progrès effectués en quelques mois pendant la course pour le vaccin de la COVID, a poursuivi le média britannique.

À l’heure actuelle, la firme pharmaceutique qui a mis au point l’un des principaux vaccins contre la COVID travaillerait sur des vaccins qui cibleraient différentes tumeurs.

«Je pense que nous serons en mesure d'offrir des vaccins personnalisés contre le cancer et contre plusieurs types de tumeurs différents à des personnes du monde entier», a ajouté Dr Burton.

Ces vaccins personnalisés seraient créés à partir du matériel génétique d’un même du patient, pour cibler et combattre la mutation exacte qui cause la tumeur dans le corps.

Selon le médecin-chef, la compagnie serait également en mesure de créer des vaccins contenant plusieurs infections respiratoires, comme la grippe, la COVID et le virus respiratoire syncytial (VRS), en une seule injection pour les personnes vulnérables.