Il «tue» 1100 poules à l’aide d’une lampe de poche

Un homme chinois a écopé d’une peine de six mois de prison et d’un an de probation pour avoir causé la mort de quelque 1100 poules appartenant à son voisin, rapporte le China Daily.

À deux reprises l’accusé qui a été identifié par le nom de Gu a utilisé une lampe de poche pour terroriser les volailles, qui se sont par la suite entretuées.

Le faisceau de lumière a créé une immense panique chez les oiseaux qui se sont rués vers un coin, où elles se sont piétinées à mort en tentant de s’enfuir. 460 d’entre elles ont péri lors de ce premier incident.

Gu a ensuite été arrêté par les policiers et contraint à dédommager son voisin en lui versant 3000 yuans (environ 590 dollars canadiens). Cette punition a toutefois frustré davantage l’accusé qui a répété son geste, causant cette fois la mort de 640 volailles en les effrayant avec sa lampe de poche.

Au total, ce sont donc 1100 poules qui sont mortes, pour une valeur totale de 13 840 yuans (2700 dollars canadiens), estiment les autorités.

Gu a donc été reconnu coupable d’avoir intentionnellement détruit la propriété de son voisin.

La dispute entre les deux hommes tirerait son origine de la décision de l’éleveur de poules d’abattre des arbres sans aviser son voisin.