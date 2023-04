Kim Kardashian participera à la série «American Horror Story»

La vedette américaine Kim Kardashian, qui a gagné une notoriété planétaire avec son émission de téléréalité, a annoncé lundi qu’elle endosserait un nouveau rôle, cette fois de composition mais toujours au petit écran, en rejoignant la distribution de la série culte « American Horror Story ».

Cette femme d’affaires accomplie, reine des réseaux sociaux, a posté une courte vidéo promotionnelle, faisant savoir à ses quelque 352 millions d’abonnés sur Instagram qu’elle jouerait dans la saison 12 aux côtés de l’actrice Emma Roberts.

La vidéo, aussi brève que mystérieuse, divulgue peu d’informations sur son rôle ou le scénario de la série. Tout juste entend-on une voix qui murmure « Emma et Kim sont délicates ».

Mais, selon le magazine spécialisé Variety, Kim Kardashian tiendra un des rôles phares de la saison 12, et son personnage a été écrit spécialement pour elle.

L’émission de télé-réalité « L’Incroyable famille Kardashian », qui a chroniqué pendant 20 saisons les tribulations de sa très riche famille, l’avait propulsée en 2007 sur le devant de la scène.

Sa vie privée est depuis décortiquée jusque dans les moindres détails par les tabloïds, qui ont par exemple intensément couvert son mariage avec le rappeur Kanye West — puis leur divorce.

Kim Kardashian, 42 ans, s’est appuyée sur sa célébrité pour bâtir un empire commercial, qui va des sous-vêtements aux cosmétiques.

Elle est apparue dans quelques films à la fin des années 2000, et a récemment prêté sa voix à un personnage dans le film d’animation « La Pat' Patrouille ».

Mais « American Horror Story » sera son premier rôle en plus d’une décennie, et probablement le plus conséquent.

Cette série, primée à de multiples reprises, est composée de saisons indépendantes, centrée sur des histoires et des lieux différents.

Sa distribution compte très souvent des célébrités, comme Lady Gaga ou Angela Bassett.