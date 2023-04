Le marathon incontournable de Boston inclut une division non-binaire

Le marathon de Boston, qui se déroulera le 17 avril, va ouvrir une division non binaire cette année, une première en 127 ans d’histoire.

Les marathons de New York et de Chicago ont déjà passé le pas, et celui de Londres devrait suivre en avril 2023, selon le «Washington Post».

«J’espère que cela aura des répercussions à travers le pays et à travers le monde – dans le monde de la course pour commencer, puis, espérons-le, au-delà du monde de la course», a déclaré Cal Calamia, un jeune de 26 ans de San Francisco qui sera l’un des 27 coureurs de la division non binaire.

Calamia, qui s’identifie comme transmasculin non-binaire, s’était qualifié pour le marathon de 2021 dans la division féminine, mais s’était blessé en jouant au football; un mal pour un bien finalement, selon l’athlète.

«J’aime y repenser et me dire que je suis en réalité vraiment reconnaissant que les choses se soient déroulées de cette façon, a confié Calamia. Parce que j’allais courir en tant que personne non binaire dans une catégorie féminine, et ça ne me paraissait pas juste.»

Calamia estime maintenant qu’il n’a plus à choisir entre son identité de genre et le marathon de Boston, qui est sur sa liste de choses à faire depuis longtemps.

L'une des difficultés d’ajouter une division non binaire était de trouver une façon d’adapter les standards de qualification. Les organisateurs de la course ont décidé que cette année, ces standards seraient les mêmes que pour les coureurs de la division féminine, a rapporté Jack Fleming, chef et président de la Boston Athletic Association, qui organise le Marathon de Boston.

Cette saison, les coureurs des divisions féminines et non binaires âgés entre 18 et 34 ans devaient courir d’autres marathons en 3 heures 30 ou moins pour se qualifier, contre 3 heures ou moins pour les hommes.

L’organisation du marathon juge n’avoir pas encore assez de données pour établir les qualifications pour la division non binaire, et que cette première année servirait «d’opportunité pour apprendre et grandir ensemble».

Contrairement aux autres, la nouvelle catégorie ne donnera pas la chance à ses participants de gagner un prix en argent, mais seulement des trophées.

«C’est décevant que les premiers de la division non binaire ne puissent pas recevoir de prix en argent», a avoué Calamia. «C’est un système que Boston devrait chercher à instaurer et j’espère continuer cette discussion avec les responsables l’année prochaine.»