Le millionnaire Alexandre Lachance: cet influenceur québécois risque près de 200 000$ d’amende

L’influenceur et millionnaire Alexandre Lachance pourrait écoper d’une amende salée d’environ 200 000$ pour avoir exploité une entreprise de rénovation en utilisant une fausse licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

«La Direction des enquêtes prend charge du dossier et des vérifications appropriées sont en cours», confirme Sylvain Lamothe, porte-parole de la RBQ.

Photo tirée du compte Instagram alexlach7

Cette compagnie de rénovation de bâtiments résidentiels et d’installation de thermopompe appartient notamment à Alexandre Lachance. Cet influenceur et millionnaire de 26 ans est devenu un personnage controversé sur les réseaux sociaux, où il se vante en permanence de sa petite fortune.

Le hic, c’est que M. Lachance, qui habite la ville de Québec, ne dévoile jamais comment il arrive à faire autant d’argent. Une enquête du Journal a en partie levé le voile sur cette énigme la semaine dernière.

Cet article révélait que la compagnie Habitation provinciale inc. de l’influenceur était dans la mire des autorités québécoises pour avoir fait du porte-à-porte «sans permis», créé des contrats non conformes et amassé de l’argent grâce à des «pratiques interdites».

Amendes salées

Selon de nouvelles informations, Alexandre Lachance aurait commis d’autres violations avec sa compagnie. Sur le site web d’Habitation provinciale inc., on peut lire que l’entreprise possède une licence RBQ avec les numéros «5800 - 8459».

Capture d'écran du site habitationprovinciale.com

«L’entreprise ne détient pas de licence RBQ valide», contredit Sylvain Lamothe, porte-parole de la Régie du bâtiment du Québec. Notons que cette licence est obligatoire pour tout entrepreneur québécois qui exécute des travaux de construction.

Le numéro plus haut utilisé par le millionnaire appartient en effet à une autre compagnie, selon la RBQ.

Site supprimé?

Au moment de publier ce texte, Habitation provinciale inc. n’avait pas répondu à nos demandes d’entrevue. Rappelons que trois hommes dirigent cette compagnie: Alexandre Lachance, Bun Ty Tang et Alexandre Patoine Nasfi.

CAPTURE D'ÉCRAN DU SITE WEB HABITATIONPROVINCIALE.COM

Après avoir questionné la RBQ sur leur licence, le site web de leur entreprise ne fonctionnait plus, vendredi. Le Journal a toutefois eu le temps de réaliser plusieurs captures d’écran de celui-ci.