Perturbations dans la saison des impôts: les employés de Revenu Canada en ont ras le bol

À bout de «se faire suer», les employés de l’Agence de revenu du Canada pourraient se mettre en grève dès vendredi, ce qui aurait un impact pour les citoyens ayant droit à un remboursement d’impôt, qui se fera attendre tant que le conflit durera.

Les 38 000 membres du Syndicat des employés de l’impôt (SEI) sont sans contrat de travail depuis le 1er novembre 2021, une situation loin d’être inusitée pour eux.

«C’est pour ça qu’on a le feu quelque part et qu’on a plus de patience», lance le président du SEI, Marc Brière.

Son organisation a été sans contrat de travail du 1er novembre 2012 au 25 octobre 2016, date à laquelle une entente a été signée venant à échéance... six jours plus tard!

«C’est ridicule, mais c’était ça ou on n’avait pas de deal. Le gouvernement ne voulait pas signer pour une année de plus. On venait de passer cinq ans sans augmentation de salaire», peste encore M. Brière.

Le contrat suivant n’a été signé qu’en juillet 2020 – l’entente de principe était survenue en mars – plus de trois ans après la fin de la précédente convention.

À la rescousse

Une entente de principe qui coïncidait presque avec le début des mesures contre la pandémie de coronavirus, le 13 mars. Deux jours après cette date, le téléphone de M. Brière a sonné.

«L’ARC demandait notre collaboration pour aider Service Canada à administrer les prestations d’urgences. Ça ne nous tentait pas, mais on a eu de la classe et du respect. On gardait nos emplois pendant que d’autres perdaient leur job. On s’est retroussé les manches et on a fait un méchant travail. On a traité 30 millions de demandes de PCU et administré 212 milliards de prestations de tous les genres. On pensait qu’ils s’en souviendraient», rumine M. Brière.

Par la suite, une centaine de membres du SEI ont aussi été demandés en renfort pour le centre d’Appels d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour le dossier des réfugiés afghans, et ensuite lors de la crise des passeports.

«On aurait pu les forcer à procéder par des transferts et les arrêter longtemps. On pensait naïvement que ça irait mieux à la table des négos», souligne le président du SEI.

Une fracture historique

Marc Brière rappelle que l’Agence du revenu du Canada (ARC) tire son origine de l’Agence des douanes et de revenu (ADRC) créée en 1999, qui se détachait ainsi du Conseil du Trésor. En 2003, l’ADRC a été scindée en deux, donnant naissance à l’ARC et à l’Agence des services frontaliers (ASFC).

«On négociait directement avec l’ARC. En 2007 et 2010 on a eu des ententes de principe avant l’expiration du contrat. Ça ne s’était jamais vu dans la fonction publique fédérale. Mais pendant ce temps le Conseil du Trésor était en retard avec d’autres unités», précise-t-il.

«Les gens nous enviaient beaucoup, poursuit-il. Au lieu de suivre notre bon exemple, des gens sont allés brailler au bureau de Stephen Harper [premier ministre conservateur d’alors] et il a changé la loi en 2012. Donc notre agence demeurait distincte, sauf quand c’était le temps de négocier», l’ARC revenant alors sous la responsabilité du Conseil du Trésor pour le renouvellement des conventions collectives.

«Ça a fait une fracture, un tremblement de terre entre les deux périodes. Depuis ce temps c’est l’enfer», assure le président du SEI.

Les demandes

Marc Brière affirme que rien n’a avancé à la table des négociations, ce qui a mené à l’obtention d’un mandat de grève la semaine dernière.

Les principales demandes portent sur des augmentations de salaire très conséquentes et le télétravail.

Pour les salaires, le SEI demande d’abord un rattrapage de 9%, puis 4,5% pour la première année de la convention et 8% pour chacune des deux années suivantes.

«Nous nous comparons aux travailleurs administratifs de l’ASFC. De 1999 à 2003, ils ont été côte à côte avec nous, avec les mêmes salaires. Ils administrent des lois sur les taxes d’accises, nous sur les impôts. C’est très similaire», plaide M. Brière.

«On veut partir là-dessus. Mais nous sommes insultés de ne pas avoir reçu de contre-offre, ajoute-t-il. C’est une des raisons pour laquelle nous avons quitté la table des négos. Je ne sais pas s’ils font exprès pour nous faire suer, mais pendant ce temps le Conseil du Trésor a fait deux offres aux quatre autres tables de négos. On ne l’a pas digéré.»

Le télétravail constitue l’autre grosse pierre d’achoppement.

«Pendant longtemps, 95% de nos membres ont travaillé à distance. L’employeur n’a jamais souligné de problèmes de rendement et tout d’un coup le Conseil du Trésor a décrété qu’il fallait retourner au bureau de 40 à 60% du temps. Ç’a été un coup de tonnerre. Le monde a été enragé lors de l’annonce un peu avant Noël. Ça a été une claque en pleine face de nos membres», rappelle M. Brière.

Le syndicat a aussi des demandes en ce qui concerne la sécurité d’emploi et la sous-traitance.

Il veut aussi clarifier et ajuster les primes pour le travail le soir et la fin de semaine. Auparavant, les employés ne travaillaient à cette période que durant la période des impôts, mais la pratique s’est répandue depuis la pandémie.

Marc Brière souligne que ses membres gagnent majoritairement entre 45 000 et 70 000$ de salaire annuellement, en moyenne entre 60 000 et 65 000$.

«Il faut offrir de bonnes conditions pour avoir des gens fiables, la confidentialité est importante quand tu travailles à l’impôt», fait-il remarquer.

Services essentiels

Si une grève est déclenchée, l’ARC ne sera pas complètement paralysée. Certains services de base doivent être maintenus.

«Ça va se résumer au crédit de TPS, les prestations pour enfants, les nouveaux programmes comme l’aide au logement et les soins dentaires», détaille Marc Brière.

«Il y aura aussi entre 300 et 500 employés pour les centres d’appel pour répondre aux questions sur ces prestations. Les agents vont peut-être se faire poser des questions pour l’impôt, mais l’attente interminable, pense-t-il. On avait 2500 personnes pour répondre au téléphone avant la pandémie. On est rendu à 8500. On reçoit 1,1 million d’appels par semaine durant la période des impôts.»

Mais les nouvelles ne sont peut-être pas si mauvaises pour les personnes qui attendent leur remboursement d’impôt; Marc Brière ne s’attend pas à un conflit très long.

«On va mettre la pression au maximum. On va déranger. On ne sera pas uniquement devant les bureaux de l’impôt. Ça va être intense. Nos gens ont pogné une écœurantite aiguë. Ça ne nous donne rien d’être bons joueurs», peste-t-il.

Normalement, les négociations devraient reprendre le 17 avril, mais d’ici là le président du SEI regardera l’avancement des tractations du Conseil du Trésor avec les 120 000 membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC).

«Si ça va bien, il n’y a pas de raisons de faire des perturbations avant le 17. Mais si c’est le contraire, ça va annoncer que ça n’ira pas bien pour nous. La possibilité qu’on soit dehors le 14 va augmenter de façon exponentielle, on va avoir la mèche courte», conclut Marc Brière.

Un peu partout

L’ARC compte de nombreux bureaux au Québec. Le centre fiscal de Jonquière regroupe environ 1500 employés, et le centre de vérification de recouvrement de Shawinigan en emploie presque autant.

Des bureaux de services fiscaux sont implantés à Québec (Beauport), Trois-Rivières, Chicoutimi, Rimouski, Brossard, Laval, Sherbrooke, Gatineau et Rouyn-Noranda. Celui de Montréal compte aussi un centre d’appel.