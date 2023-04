Poursuite de Tesla: les employés auraient partagé des vidéos embarrassantes des utilisateurs

Rage au volant, homme nu près d’un véhicule, animaux de compagnie tournés en blague: la compagnie Tesla fait face à une poursuite parce que ses employés auraient violé la vie privée des propriétaires en partageant entre eux des vidéos tirées des caméras de véhicules pour se moquer.

Ce n’est pas pour le travail, mais bien «pour le divertissement insipide et délictueux» et «l'humiliation de ceux enregistrés [à leur insu]» que des employés de Tesla se seraient partagés des vidéos capturés par les véhicules, selon une poursuite déposée vendredi et rapportée par Reuters.

Il s’agirait ainsi d’une violation de la vie privée des utilisateurs, dont les vidéos du quotidien sont devenues l’objet de blagues et de partage dans les groupes de conversation des employés, selon la plainte déposée au tribunal du district nord de la Californie.

La semaine dernière, d’anciens employés avaient confié à l’agence de presse que les employés se partageaient des vidéos d’accidents pour rire entre eux, mais aussi des photos et vidéos de la famille ou des animaux de compagnie à l’intérieur de leur garage.

Sur l’une d’entre elles, il était par exemple possible de voir un homme s’approchant d’une Tesla complètement nu.

Le plaignant principal dans l’affaire, Henry Yeh, a indiqué détenir une Tesla 2022 de modèle Y, qui contient huit caméras différentes.

«Personne n’a consenti pour que les employés de Tesla utilisent leurs images pour s’amuser, a martelé Jack Fitzgerald, un des avocats du plaignant, au Washington Post. M. Yeh était choqué d’apprendre que les systèmes de Tesla ne protègent pas adéquatement sa vie privée, et prévoit tenir Tesla responsable.»

Tous ceux qui ont possédé ou loué une Tesla entre 2019 et 2022 peuvent se joindre à la poursuite.