Sept variétés de concombres à découvrir cet été

De toutes les nouvelles plantes comestibles offertes sur le marché horticole, les concombres seront assurément les stars des potagers cet été!

• À lire aussi: Comment protéger ses plantes des insectes

1. ‘Crystal Apple’

Cette variété ancienne de concombre a été introduite aux États-Unis dans les années 1930 par Arthur Yates and Company, une entreprise horticole australienne. Ce concombre de forme ovale, faisant au plus 8 cm de longueur, présente une jolie pelure verte très pâle, presque blanche. Les fruits de ‘Crystal Apple’ possèdent une saveur légèrement sucrée ainsi qu’une texture à la fois croustillante et tendre.

Courtoisie

2. ‘Tondo Massafra’

En observant ce légume, on est en droit de se demander s’il s’agit d’un concombre ou d’un melon. En fait, cette plante potagère, appelée carosello en Italie – où on la cultive d’ailleurs depuis le 17e siècle –, est un concombre melon. Bien que leurs fruits possèdent le goût typique du concombre, la génétique des carosellos se rapproche davantage de celle des melons. Cette variété ancestrale produit des fruits sphériques ou ovales à la pelure vert foncé marquée de sillons longitudinaux vert pâle. L’intérieur du fruit est composé d’une délicieuse chair blanche compacte et sans amertume. Les récoltes sont abondantes et précoces.

Courtoisie

3. ‘Blanc de Hollande’

Cette variété ancienne de concombre est mentionnée dans le livre intitulé Cours complet d’agriculture publié par Louis Vivien en 1835. Ce concombre court présente une pelure verte très pâle presque blanche.

Courtoisie

4. ‘Lemon’

Ce cultivar de concombre produit une abondance de petits fruits ronds de couleur jaune, très croquants et savoureux, avec une pointe légèrement citronnée aux dires de certains jardiniers enthousiastes. Souvent appelé concombre citron, ce légume est particulièrement original et conférera à votre potager un petit air insolite.

Courtoisie

5. Concombre d’Arménie

Le concombre d’Arménie est considéré par certains spécialistes comme l’une des variétés les plus vigoureuses et productives. Bien qu’il s’agisse, botaniquement parlant, d’un melon (Cucumis melo) tel que le cantaloup, cette plante est plutôt considérée comme un concombre puisqu’elle en possède le goût et la forme.

Fraîche et savoureuse, la chair du concombre d’Arménie est toutefois moins croquante que celle du concombre typique et rappelle un peu celle du zucchini. Sa pelure est d’un vert très pâle avec des côtes bien prononcées. Bien qu’il soit préférable de le récolter lorsqu’il est petit, on peut aussi en faire la cueillette à un stade plus avancé – certains concombres d’Arménie peuvent atteindre près d’un mètre de longueur ! – sans que la texture et la qualité gustative de sa chair en soient trop affectées. Par contre, les fruits trop gros contiennent beaucoup de semences qui sont plutôt coriaces et la production de fruits de grosses dimensions épuise le plant.

Courtoisie

6. Concombre du Sikkim

Voilà un concombre tout à fait singulier dont le goût est incomparable ! Découvert en 1848 par le célèbre botaniste anglais Joseph Hooker dans la région du Sikkim, au cœur de l’Himalaya, cette variété patrimoniale produit des fruits dont la pelure est brune et dont la chair blanche croquante recèle une saveur douce légèrement sucrée.

La récolte peut être effectuée environ deux mois après la transplantation à l’extérieur, lorsque les fruits atteignent 12 à 18 cm de longueur. Les fruits peuvent aussi être récoltés plus jeunes, lorsque leur pelure est encore de couleur jaune. Le concombre du Sikkim peut être mangé frais ou sauté à la poêle avec d’autres légumes.

Courtoisie

7. Cucamelon

À mi-chemin entre le melon et le concombre, le cucamelon est un petit fruit ovale faisant au plus 5 cm de longueur, produit par une plante grimpante atteignant au plus 1,50 m de hauteur. Très facile à cultiver, cette plante originaire du Mexique et d’Amérique centrale, déjà connue à l’époque des Aztèques, produit tout l’été une abondance de petits fruits vert grisâtre striés de vert foncé ressemblant à des melons miniatures. Le goût du cucamelon rappelle celui du concombre avec une légère pointe d’amertume et, à l’instar de ce dernier, on peut le consommer cru, comme hors-d’œuvre ou en salade, ou le conserver dans du vinaigre à la manière des cornichons.

Courtoisie

À essayer dans votre potager cet été

Concombres qui se prennent pour des melons, concombres au goût de citron et variétés à peau blanche ou brune, les jardins potagers plantés de cucurbitacées seront plus diversifiés que jamais et ne manqueront pas de nous étonner !

Plusieurs personnes se demandent si les concombres doivent être semés à l’intérieur ou à l’extérieur. Puisque ce sont des plantes tropicales exigeant de la chaleur pour bien croître et se développer, il est préférable de réaliser le semis à l’intérieur comme on le fait pour les tomates, environ trois semaines avant la transplantation au jardin. Toutefois, le semis peut aussi être effectué à l’extérieur, directement en pleine terre, après le dernier gel prévu, lorsque la température du sol est à 15 °C ou plus. Selon les régions, la fin de mai ou le début de juin constituent la meilleure période pour effectuer le semis de concombre.

Si vous êtes de ceux qui préfèrent des plants de concombres en pots achetés dans une jardinerie, choisissez ceux qui sont compacts et vigoureux, âgés de quelques semaines et, surtout, exempts de maladies. Plutôt que d’opter pour des plants en caissettes, on recommande de choisir ceux qui sont présentés dans des contenants individuels qui font au minimum 10 cm de diamètre afin d’éviter d’avoir à les séparer. Cela améli les chances de succès lors de la transplantation.

N’oubliez pas d’acclimater vos plants de concombres à la température extérieure avant de les mettre en terre. Cette période d’endurcissement doit débuter quelques jours avant la plantation. Il vous suffira de placer vos plants à l’extérieur, protégés du soleil d’après-midi, un peu plus longtemps chaque jour.

Les plants de concombre atteignent des dimensions imposantes et doivent être plantés à une distance minimale de 60 cm les uns des autres. Leurs tiges peuvent ramper au sol, mais il est aussi possible de les faire grimper sur un treillis.

Que vous les cultiviez en pot ou en pleine terre, les concombres ont besoin de beaucoup de soleil et de chaleur ainsi que d’un sol riche en humus, léger et frais. En contenant, un terreau à base de compost, de tourbe de sphaigne et de perlite leur convient parfaitement. Cultivez-les dans de grands pots, idéalement de couleur noire afin que la température du terreau soit plutôt élevée.

En pleine terre, il faut vous assurer de mélanger beaucoup de compost au sol existant, soit quelques pelletées par plant. Vous pouvez également ajouter au sol un champignon mycorhizien et de l’engrais au moment de la plantation. Mélangez à la terre quelques poignées (100 ml par plant) d’un fertilisant naturel granulaire à dégagement lent riche en azote et en potassium (formulation se rapprochant de 5-3-8).