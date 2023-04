Un record des Nordiques à la portée de Mikko Rantanen

En inscrivant son 54e but de la saison régulière dimanche soir, Mikko Rantanen a égalé le record de Joe Sakic avec l’Avalanche du Colorado. Le Finlandais pourrait maintenant avoir à l’œil la marque de franchise de Michel Goulet, établie à l’époque des Nordiques de Québec.

La fierté de Péribonka a réussi quatre campagnes consécutives de plus de 50 filets entre 1983 et 1986 et personne ne s’est approché de son record de 57 réussites, sauf peut-être Sakic. Voilà que Rantanen peut maintenant y songer.

D’ailleurs, ce dernier a atteint le plateau des 100 points pour la première fois avec la victoire de 5 à 4 des «Avs» sur les Ducks d’Anaheim. Rantanen et Nathan MacKinnon sont devenus les premiers coéquipiers de l’équipe à atteindre ce plateau depuis Sakic et Peter Forsberg en 1995-1996.

Avec trois matchs à disputer, Rantanen peut encore prolonger le plaisir avec d’autres buts. Aucun Finlandais n’en a inscrit plus que lui depuis les 76 de Teemu Selanne en 1992-1993.

Le Colorado se mesurera aux Oilers d’Edmonton mardi soir.