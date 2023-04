Une adolescente de 16 ans pêche deux armes à feu

Un amateur de pêche à l’aimant et sa fille de 16 ans ont eu tout un choc au début du mois d’avril quand la jeune fille a tiré de l’eau deux armes à feu, dont une dès son premier lancé, dans l’est de l’Angleterre.

Madison Mcphail, 16 ans, a écarquillé les yeux le 2 avril lorsqu’en accompagnant son père pour la première fois à la pêche à l’aimant, elle a tiré une arme de poing dès sa première ligne à l’eau dans la rivière Gipping à Suffolk, a rapporté «The Telegraph» dimanche.

«C’était écrit “Colt” sur le côté et il avait toujours son chargeur inséré dedans, donc il aurait pu être chargé, a décrit son père», Craig Mcphail, 42 ans.

L'arme étant «corrodée et rouillée», il n'a cependant pas été en mesure d'actionner le bouton pour libérer le chargeur, et voir s'il restait des balles à l'intérieur.

«Nous étions tous les deux assez choqués et nous nous demandions comment elle était entrée dans la rivière et à quoi elle aurait pu servir», a-t-il poursuivi.

Sauf qu’une vingtaine de minutes plus tard, le duo a tiré de l’eau une seconde arme à feu, un pistolet à air comprimé muni d’un «canon plus long» et qui ressemblait davantage à une «vraie arme de poing», a indiqué le quadragénaire.

Père et fille ont finalement décidé d’appeler la police, qui est rapidement venue récupérer les armes près du pont où le duo pêchait.

«Les officiers ont récupéré les armes qui semblent être restées dans l’eau pour une période considérable», a confirmé un porte-parole de la gendarmerie du Suffolk, selon le média anglais.