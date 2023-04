Canadien: «C’était un bête accident» - Arber Xhekaj

Arber Xhekaj a jeté les gants neuf fois en 51 matchs cette saison. Assez pour se faire une réputation enviable et suffisamment, croit-il, pour pouvoir se montrer plus sélectif à l’avenir.

« Je ne pense pas que je vais changer. Évidemment, je vais encore jouer de façon robuste. Par contre, je vais probablement réfléchir un peu plus, choisir mes moments », a déclaré le défenseur, rendu disponible aux membres des médias pendant que ses coéquipiers participaient à leur avant-dernier entraînement complet de la saison.

Xhekaj a amorcé ce processus de réflexion dans les semaines suivant son combat contre Vincent Desharnais, des Oliers d’Edmonton. Au terme de celui-ci, l’Ontarien a subi une blessure à l’épaule droite. Trois semaines plus tard, il passait sous le bistouri et déclarait forfait pour le reste de la campagne.

«C’était un bête accident, comme on en a vu souvent cette saison», a-t-il soutenu.

«[La réflexion] est venue par moi-même, mais j’en ai également discuté avec mes parents, a-t-il admis. À partir de maintenant, je veux penser à long terme.»

Photo USA TODAY Sports

Penser à long terme dans le sens de pouvoir connaître une longue carrière. Car au-delà de prouver qu’il pouvait relever le défi face à n’importe quel adversaire, il a également prouvé qu’il pouvait tenir son bout dans la LNH.

«J’ai franchi de grands pas cette saison. J’ai prouvé que j’appartenais à cette ligue. Je vais continuer de pousser et montrer à tout le monde que je mérite d’être ici. Je pense que, avant d’être blessé, je jouais mon meilleur hockey.»

Guhle dans la gueule du loup

Kaiden Guhle en est un autre qui a prouvé qu’il appartenait à cette ligue. Et plus rapidement qu’il ne l’avait lui-même imaginé. En raison des nombreux blessés à la ligne bleue du Canadien, en début de saison, plusieurs responsabilités lui ont incombé.

Photo AFP

«Ce fut bénéfique pour mon développement d’être lancé dans le feu de l’action dès le départ. Quand tu es placé dans ce genre de situations, tu n’as pas le temps de réfléchir. Tu joues sans trop réaliser ce qui se passe», a-t-il fait remarquer.

Au moment de tomber au combat, le 16 mars, il était le quatrième joueur le plus utilisé par Martin St-Louis (20 mins 31s). Chez les recrues de la LNH, Owen Power, des Sabres, et Jake Sanderson, des Sénateurs, étaient les seuls plus occupés jusque-là.

Victime d’une entorse à la cheville gauche, Guhle n’a pas voulu établir d’échéancier quant à sa remise en forme. Cependant, on comprend qu’il sera en mesure d’amorcer le camp d’entraînement en même temps que tout le monde.

D’ici là, le défi sera de ne pas trop perdre ses acquis. Voilà pourquoi il passera une grande partie de l’été à Montréal après un retour de quelques semaines, chez lui, à Edmonton.

«Je veux passer le plus de temps possible avec notre staff, de façon à ce qu’ils puissent me suivre et me dire ce qu’il y a de mieux pour moi.»