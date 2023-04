Y'a au moins ça d'beau (2)

Pour une troisième année, Pierre-Louis Gosselin-Lavoie propose à ses groupes un projet intitulé Y’a au moins ça d’beau!

Lors de la réalisation de leur tâche, ses élèves ont l’obligation de sortir dehors pour observer leur environnement. Ils doivent photographier un élément qu’ils trouvent «beau», qui les fait vibrer, qui les émeut. Chaque image se doit d’être accompagnée d’une réflexion d’une longueur variable, selon le niveau scolaire du jeune.

Vous pouvez voir les projets 2021-2022 ici et ici.

MON CHEZ MOI

Par Éloïse Beaudet (2e secondaire)

Voici mon village. C’est ma maison, ma famille et mon histoire. Cette photo a été prise dans mon champ. Elle représente tout ce que j’adore de l’endroit où je vis, à commencer par ce magnifique village qu’est Leclercville, avec toutes ses vieilles maisons de plus de cent ans. Le magasin général, qui appartenait à mon grand-père, était un peu comme un lieu de rassemblement. Il y a aussi l’école La Falaise. Nous étions seulement deux classes dans cette école. On était tous très soudés, un peu comme une grande famille.

J’ai vécu tellement de belles choses dans ce village, que je ne crois pas être capable de m’en séparer. La ville m’a toujours dégoûtée, car je savais que peu importe où j’irais, jamais je ne trouverais plus bel endroit où vivre que Leclercville. De la fenêtre de ma chambre, je peux voir le village entier, le fleuve et la rivière du chêne. Je peux voir les couchers et les levers du soleil. Derrière chez moi, il y a mon champ et ma forêt. Peu importe où je suis sur mon terrain, j’ai toujours l’impression que je n’ai pas de voisins.

Même si je suis au milieu du village, c’est le silence complet. La place que je préfère, c’est dans ma forêt. Peu importe la saison, elle est toujours magnifique. J’ai l’impression d’être seule. Je suis toujours joyeuse quand j’y suis. Il y a aussi de nombreux animaux. Des renards, des chevreuils, des écureuils, des dindons sauvages, des perdrix et des ratons laveurs. Je les ai tous rencontrés ! Dans cette forêt mixte, tout me semble lointain. Je sors de ma réalité. Je peux me recentrer sur moi et sur la beauté qui m’entoure. Ça sent toujours bon.

Sur l’image, il y a des lames de neige dans mon champ. Quand on regarde de loin, on a l’impression que c’est un océan rempli de vagues. Je trouvais la photo très belle à cause de son coucher de soleil. Ses rayons reflétaient sur les nuages.

Je suis une Beaudet. Beaucoup de personnes dans ma famille sont restées vivre à Leclercville. Il s'est passé tellement de choses ici. Maintenant je comprends pourquoi les premiers de famille sont toujours restés là. C’est une perle rare et ils en ont compris sa beauté. C’est tellement beau que j’en perd les mots. Je l’aime du plus profond de mon cœur, car c’est mon «chez moi».