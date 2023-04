LACROIX, Thérèse Gastonguay



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 mars 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Thérèse Gastonguay, épouse de feu monsieur Laurent Lacroix, fille de feu Sylvio Gastonguay et de feu Jeanne Légaré. Elle demeurait à Saint-Anselme. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie, Antoine, Hélène (Gervais Vachon), Jeanne, Anita (Richard Roussin), Martin et Isabelle (Sylvain Gagnon); ses petits-enfants : Thalie et Laurie, Anik et Kim, Maxime et Frédéric, Mylène et Mélanie, Sabrina et Stéphanie de même que leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants; son frère et ses soeurs : feu Valérie Bourget (feu Adrien Poulin), feu Annette (feu Eugène Gervais), feu Gemma s.c.q., feu Colette, feu Pierre (feu Julie Bolduc) et Claire; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lacroix : Jean-Marc, feu Antonia (feu Dominique Métivier), Laurentia (feu Paul Roy), feu Laure-Anna (Henri Hudon), Andréa n.d.p.s., feu Gaétan (Donatine Lessard), Marcel et Rita (Viateur Cloutier); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC https://coeuretavc.ca. La famille vous accueillera à la résidence :à compter de 13 h.sous la direction du :