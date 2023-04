Âgée de 19 ans, Millie Bobby Brown fiancée au fils de Jon Bon Jovi

L’actrice de Stranger Things, Millie Bobby Brown, est fiancée à son petit ami Jake Bongiovi.

L'actrice a posté une photo en noir et blanc la montrant souriante d'une oreille à l'autre alors qu'elle était dans les bras de son petit ami, le fils du musicien Jon Bon Jovi, sur Instagram lundi. Une magnifique bague placée sur son annulaire gauche pouvait être clairement vu dans la photo prise sur la plage.

Dans la légende, la jeune femme de 19 ans a cité la chanson Lover de Taylor Swift de 2019 en écrivant : «I've loved you three summers now, honey, I want 'em all», qui se traduit par : «Je t'aime depuis trois étés maintenant, chérie, je les veux tous».

Sur son compte Instagram, Jake a posté deux photos supplémentaires de leur voyage à la plage, dont l'une d’eux en train de se regarder dans les yeux, et a simplement écrit «Forever» avec un emoji en forme de cœur.

Millie et Jake, 20 ans, ont été vus ensemble pour la première fois en juin 2021 et ils ont officialisé la relation Instagram en novembre. Ils ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en tant que couple aux BAFTA Film Awards en mars 2022 et il l'a depuis rejointe pour les premières de Stranger Things saison 4 et Enola Holmes 2.

Le 1er janvier, Millie a pris le temps d’analyser son année 2022 et a appelé Jake son «partenaire de vie».