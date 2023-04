Baseball majeur: une première depuis 1987 pour les Rays!

L’édition 2023 des Rays de Tampa Bay a fait son entrée dans un club très sélect, lundi.

La formation floridienne a défait les Red Box de Boston 1 à 0 et a ainsi porté sa fiche à 10-0. C’est la première fois depuis la campagne 1987 qu’une équipe du baseball majeur remporte ses 10 premiers matchs. C’est également un exploit qui ne s’est produit qu’à sept reprises.

Face à l’équipe du Massachusetts, c’était la première fois de la saison que les Rays ne l’emportaient pas par un écart d’au moins quatre points.

«C’était un petit changement. Nous n’allons pas gagner tous nos matchs 10 à 0. Nous allons jouer des matchs de 1 à 0 et des trucs comme ça. C’était donc bien de vivre ça et de sortir gagnant d’un duel serré», a analysé le joueur de deuxième but Brandon Lowe, dont les propos ont été rapportés par le site web du baseball majeur.

C’est ce dernier qui a produit l’unique point des siens dans ce gain. Le vétéran de 28 ans a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain en huitième manche.

Actuellement, les Rays dominent largement toutes les autres formations des ligues majeures en ce qui concerne le différentiel (+58). Les Brewers de Milwaukee (+25) sont deuxièmes à ce chapitre, bien loin derrière.

Il s’agit aussi de la troisième plus longue série de succès de l’histoire de la franchise, qui avait remporté 12 matchs consécutifs en 2004 (du 9 au 22 juin) et 11 parties de suite en 2021 (du 13 au 24 mai).

«Personne ne se met trop de pression, a assuré Lowe. Nous avons déjà vécu ça par le passé et c’est vraiment cool de le revivre.»

Les Rays tenteront de porter leur série à 11 victoires en l’emportant de nouveau contre les Red Sox dans la soirée de mardi.

Équipes ayant amassé le plus de victoires consécutives en début de saison