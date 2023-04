Changement de garde: 14 employés deviennent propriétaires du Groupe Encore

Le Groupe Encore, qui a à son actif des séries comme «Les beaux malaises», «Léo» et «Les bracelets rouges», vient d’être vendu à 14 de ses employés.

Producteur du nouveau talk-show de Martin Matte à TVA, des séries à venir «Les perles» (Club illico) et «La candidate» (Radio-Canada), en plus de représenter les intérêts d’humoristes comme Fabien Cloutier, Patrick Huard, Martin Matte, Claudine Mercier, Marc Messier et Arnaud Soly, le Groupe Encore est présidé depuis un an par Julie Provençal, qui en est maintenant l’actionnaire principale avec Patrick Lowe, vice-président, chef production au contenu.

Cette nouvelle, annoncée mardi, fait en sorte que le Groupe Encore appartient désormais entièrement à des employés. Le changement à l’actionnariat a été complété le 29 mars dernier avec le soutien de la Banque d’affaires de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

On se souvient que François Rozon, fondateur de Groupe Encore, qui se spécialise aussi dans les spectacles et en distribution internationale, avait mis en place un programme d’achat d’actions il y a trois ans afin que des employés puissent acquérir des parts de l’entreprise.

En plus de Mme Provençal et de M. Lowe, 12 autres personnes possèdent des parts de Groupe Encore, soit Louis Bolduc (chef production télévision – fiction); Patrick Leduc (agent de spectacles); Chrystine Girard (cheffe distribution internationale); Jaime Alberto Tobon (producteur); Patrick Gérard (directeur des finances); Frédérique Traversy (productrice au contenu); Zita Lawson (cheffe production télévision – documentaire et variété); Isabelle Thiffault (productrice); Emmanuel Reichenbach (chef production spectacles); Nathalie Granger (analyste au contenu); Catherine Desgagnés (directrice des opérations) et Siham Boutaleb (Analyste financière).

«Encore, c’est une équipe humaine, intègre et passionnée qui carbure à faire briller les talents, la créativité et la qualité du contenu dans le respect et l’éthique de travail. Notre objectif à Patrick Lowe et moi, c’est de toujours miser sur la qualité de nos productions tant en spectacle qu’en télévision, dont le rayonnement ne cesse de s’accroître à l’étranger», a dit Julie Provençal, dans un communiqué.

«Dès mes premiers contacts avec Encore, comme auteur, j’ai senti que j’étais maintenant à la maison. Je suis fier d’être associé depuis 2017 à cette entreprise que François Rozon a fondée et qui a à cœur ses artistes et leurs œuvres», a indiqué de son côté Patrick Lowe.

Selon ce qui a été annoncé, François Rozon, Dominique Simard et Vincent Gagné ne sont plus actionnaires de Groupe Encore, mais ils continueront d’épauler les équipes – M. Rozon poursuivra en matière de développement du contenu et à la gérance, Mme Simard à la distribution internationale et M. Gagné comme producteur.

«Je suis très heureux de passer le flambeau à Julie, Patrick et mes autres brillants et talentueux collègues. Ils sont créatifs, mobilisés et motivés. Je suis extrêmement confiant pour l’avenir», a souligné François Rozon.