Charlotte Cardin lance une nouvelle chanson: «Une party track pour les gens qui n’aiment pas faire la fête»

Une nouvelle chanson et une invitation à discuter avec un des animateurs de radio les plus influents de l’univers musical: le printemps de Charlotte Cardin et de ses nombreux admirateurs s’annonce emballant.

En premier lieu, la musique. Pour la première fois depuis la parution de la version deluxe de son album Phoenix, à l’automne 2021, la vedette québécoise a présenté une nouvelle chanson, Confetti, sur le coup de midi, mardi.

Dans un communiqué de presse, elle explique que cette pièce électro-pop au rythme langoureusement entraînant constitue «un hymne aux introvertis».

«J’ai réalisé, explique Charlotte Cardin, que chaque fois que je me retrouvais en soirée, il y avait un moment où j’avais besoin d’aller me ressaisir dans les toilettes pour arriver à me recentrer. Quand je m’en suis rendu compte, je me suis dit “je dois écrire une chanson à ce sujet”. C’est une party track pour les gens qui n’aiment pas faire la fête.»

Le titre a été produit en collaboration avec ses fidèles partenaires créatifs Lubalin et Jason Brando. Il n’est pas question d’un album pour le moment.

Zane Lowe Show

D’autre part, le profil international de Charlotte Cardin prend de la valeur. Après avoir chanté pour le président américain Joe Biden lors de sa visite à Ottawa, il y a quelques semaines, elle est invitée à l’émission The Zane Lowe Show, aujourd’hui, sur Apple Music.

Cette vitrine n’est pas à dédaigner. De Adele à Taylor Swift en passant par Harry Styles et U2, les plus grandes célébrités du monde de la musique ont passé au micro de cette émission.

C’est Hanuman Welch, collaborateur de Zane Lowe, qui posera les questions à Charlotte Cardin.