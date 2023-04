Tweet controversé: cinq fois où François Legault a parlé de religion

Le tweet controversé publié lundi par le premier ministre François Legault dépasse désormais le million de vues. Ce n’est pas la première fois que les propos du chef caquiste sur la religion font réagir. Voici cinq moments qui ont marqué les esprits.

Quelques jours seulement après avoir été élu premier ministre, en 2018, François Legault profite d’un premier point de presse à l’édifice Honoré-Mercier pour envoyer un signal clair en ce qui concerne le crucifix au Salon bleu.

« Notre position est claire : on garde le crucifix, c’est un objet patrimonial important », déclare le chef caquiste. En guise de compromis pour les détracteurs de sa loi sur la laïcité, il fera finalement volte-face : le 9 juillet 2019, le Christ en croix qui ornait le trône de la présidence est retiré en douce (https://www.tvanouvelles.ca/2019/07/09/en-video--le-crucifix-retire-du-salon-bleu). Il est depuis exposé dans une alcôve, située entre les salons rouge et bleu, avec celui que Maurice Duplessis avait fait installer en 1936.

2. « Je souhaite que Dieu existe » – François Legault

Alors que l’étude du projet de loi 21 sur la laïcité de l'État bat son plein en commission parlementaire, François Legault s’ouvre sur sa foi et ses croyances, devant les journalistes.

Interrogé à ce sujet la veille par la presse parlementaire, il avait d’abord pris la question en délibéré. « «Moi, je souhaite que Dieu existe. Je pense que, sinon, la vie serait injuste », révèle finalement le premier ministre.

« Je pense aux gens qui ont eu de la misère, qui sont décédés jeunes... Moi, je souhaite que Dieu existe, mais je n’ai pas de confirmation », poursuit M. Legault, qui se dit catholique, mais non pratiquant.

3. Les Québécois, tous catholiques?

Le 11 décembre 2019, François Legault termine une mission en Californie – qui l’amène à côtoyer des légendes du sport et d’Hollywood – en rencontrant nul autre que le gouverneur de l’État, Gavin Newsom. Devant les caméras, le premier ministre fait valoir qu’il a plusieurs points en commun avec le gouverneur, dont leurs passions pour le sport et le vin, mais aussi, leur foi catholique. « Vous êtes catholique, demande M. Legault au gouverneur, pendant une courte prise d’images. Moi aussi. Bien sûr, tous les Canadiens français le sont! »

Bref échange devant les caméras entre @francoislegault et le gouverneur @GavinNewsom:



F.L. : « Nous avons autre chose (en commun)... Vous êtes catholique? Moi aussi. Bien sûr, tous les Canadiens français le sont. »



G.N. : « C'est vrai? »



F.L. : « Oui. »#polqc #JDQ #assnat pic.twitter.com/bwH9RmSnRS — Marc-André Gagnon (@MAGagnonJDQ) December 11, 2019

Questionné un peu plus tard par les journalistes qui l’accompagnaient, M. Legault avait précisé qu’il profitait parfois de ce genre de rencontre pour parler d’histoire.

« Vous savez, au Québec, la majorité des gens étaient catholiques. [...] C’était tout simplement pour rappeler que M. Newsom est un Irlandais et puis on s’entend bien, au Québec, avec les Irlandais catholiques. On les a intégrés dans les écoles catholiques, on a jasé un petit peu de tout ça. »

4. Pas d’islamophobie au Québec?

Deux ans après le triste anniversaire de l’attentat à la Mosquée de Québec, François Legault rejette l’idée de décréter une journée nationale d’action contre l’islamophobie, puisque selon lui, ce phénomène n’existe pas, au Québec.

« Je ne pense pas qu’il y ait de l’islamophobie au Québec, je ne vois pas pourquoi il y aurait une journée contre l’islamophobie », laisse tomber le chef caquiste, en marge du caucus présessionnel de sa formation politique.

La veille, sa vice-première ministre, Geneviève Guilbault, se disait pourtant ouverte à en discuter.

Outré, le président et cofondateur du Centre culturel islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah, publie une lettre dans laquelle il dit se sentir trahi par les propos du premier ministre. François Legault corrige finalement le tir : « Ce que M. Legault voulait dire, c’est qu’il n’y a pas de courant islamophobe au Québec. Il y en a, des gens racistes », précise son cabinet.

Je me suis entretenu avec M. Boufeldja BenabdAllah, président du Centre culturel islamique de Québec. Je l’ai assuré que mon gouvernement combattra le racisme, la haine et l’intolérance. — François Legault (@francoislegault) February 1, 2019

5. Un tweet pascal controversé... et millionnaire

Un peu avant 6h30 un lundi de Pâques, alors que de nombreux Québécois profitent d’un congé pascal, François Legault met le feu aux poudres en relayant, sur son fil Twitter, une chronique de l’analyste politique Mathieu Bock-Côté, intitulée « Éloge de notre vieux fond catholique ».

Au lendemain de sa publication, le tweet du premier ministre affichait déjà plus de 1 million de vues.

Le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue à l’échelle continentale.https://t.co/Et3mqiFgyd — François Legault (@francoislegault) April 10, 2023

Sous son micromessage, de nombreux internautes continuent de lui reprocher de manquer de cohérence, quelques jours après que son gouvernement ait émis une directive pour interdire les locaux de prière dans les écoles.

Plusieurs en profitent pour lui rappeler les effets de la loi 21 sur la laïcité, alors que d’autres lui rappellent les passages les plus sombres de l’histoire du catholicisme au Québec.

« Il faut distinguer la laïcité et notre patrimoine », a tenté de préciser le premier ministre, relançant de plus belle, le débat sur ces mêmes sujets.