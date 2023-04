Des coussins gonflables interdits au Québec, mais pas ailleurs au Canada

Jean-Pierre Allie est propriétaire de Pièces d’autos Langevin, un commerce, qui comme son nom l’indique, œuvre dans le secteur de la pièce d’automobiles. Essentiellement, il achète des véhicules accidentés, les répare et les revend.

Dans le cadre de l’émission du Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer ont tendu le micro à celui qui est reconnu comme un véritable expert dans son domaine.

Des coussins gonflables usagés interdits au Québec

Ailleurs au Canada, il est possible d’acheter, vendre et installer un coussin gonflable usagé. Mais pas au Québec, à moins de naviguer dans une interminable série de processus. L’achat de sacs gonflables neufs fait exploser le coût de réparation d’un véhicule accidenté et dans bien des cas, les compagnies d’assurance préfèrent déclarer un véhicule perte totale plutôt que de le réparer.

Pour illustrer la situation, M. Allie donne l’exemple d’un Toyota Corolla Cross pratiquement neuf qui a subi un accident à l’avant. « Un coussin gonflable usagé coûte entre 350 et 400 $. Ce véhicule-ci a besoin de huit coussins, ce qui représente une somme de 3 500 $ environ avec les capteurs », précise-t-il. Le coût grimpe à 12 000 $ si l’on se procure des coussins gonflables neufs chez le concessionnaire. Ainsi, on comprend qu’il y a peu d’intérêt financièrement, au Québec, de réparer un tel véhicule.

En faveur d’une refonte de l’appellation des véhicules gravement accidentés

En plus de militer pour une réforme de la réglementation entourant les coussins gonflables, M. Allie se dit également en faveur d’une révision des appellations utilisées par la SAAQ lorsqu’il est question de véhicules accidentés. Il juge qu’il serait pertinent que seuls les véhicules irrécupérables soient identifiés comme perte totale et gravement accidentés et qu’on désigne, à l’aide d’une autre appellation, les véhicules accidentés qui peuvent être récupérés.

Il se positionne également en faveur d’une inspection régulière sur les véhicules routiers comme on le voit ailleurs au Canada. Une telle mesure permettrait d’avoir un parc automobile en meilleur état dans notre province.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission du Guide de l’auto, il a aussi été question des nombreux dévoilements au Salon de l’auto de New York.

Essais routiers

Antoine Joubert et Germain Goyer livrent leurs impressions sur les Mercedes-Benz EQE VUS 2023 et Mazda CX-90 2024 récemment mis à l’essai.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, en reprise le dimanche à 18h.