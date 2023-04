Le jour où Russell Martin a été éclipsé par... George Parros

Le moment a sans doute échappé à plusieurs, mais il y a un athlète d’ici qui a foulé un terrain du baseball majeur dans la dernière semaine : Russell Martin.

L’ancien receveur a été invité par l’organisation des Pirates de Pittsburgh, vendredi, lors du match d’ouverture de l’équipe au PNC Park afin de participer au lancer protocolaire avec le lanceur A.J. Burnett.

Cette occasion allait permettre à Martin de ressasser quelques bons moments vécus avec les Pirates, dont ce fameux match éliminatoire de la Nationale, le 1er octobre 2013. À la suite du premier de ses deux circuits dans cette partie, le Québécois conserve des souvenirs vagues tellement l’ambiance était folle ce soir-là, à Pittsburgh, alors que les Pirates allaient vaincre Cincinnati par le pointage de 6 à 2.

Getty Images/AFP

« Je ne me souviens même pas d’avoir couru autour des buts, a ainsi raconté Martin. Je pense que je flottais. »

Si la scène n’est pas plus fraîche à la mémoire de bien des Québécois, c’est probablement à cause de George Parros. Car ce jour-là, à Montréal, le CH entamait parallèlement sa saison avec une défaite de 4 à 3 contre les Maple Leafs. Parros était alors sorti sur une civière après être tombé face première sur la glace durant un second combat livré contre Colton Orr.

À en échapper la balle...

Deux bagarres d’un bord. Deux circuits de l’autre. Les images de Parros avaient roulé en boucle à la télévision au Québec.

Comme il a pu se rappeler cette semaine, Martin avait connu l’un de ses meilleurs matchs éliminatoires en carrière dans un PNC Park en délire devant plus de 40 000 partisans. Johnny Cueto, le partant des Reds, avait d’abord accordé un circuit à Marlon Byrd en deuxième manche, et la foule s’était mise à scander son nom.

Quelques instants plus tard, Cueto, les mains moites, en avait littéralement échappé la balle au monticule. Sur le tir suivant, Martin propulsait l’offrande dans les gradins pour son premier circuit du match. Le receveur québécois allait ajouter une autre longue balle, en septième.

Si Martin a davantage été applaudi par les Québécois dans les couleurs des Blue Jays de Toronto, force est d’admettre qu’il a aussi connu de beaux moments à Pittsburgh. Il avait aidé les Pirates à participer aux éliminatoires deux fois en autant de saisons, soit en 2013 et 2014.

Respecter le baseball

Aujourd’hui âgé de 40 ans et père de trois petites filles, Martin a apprécié la journée de vendredi à Pittsburgh, mais pas assez pour envisager un retour au jeu.

« Il faut respecter ce qu’exige le baseball, a noté le Québécois, aux journalistes de Pittsburgh. On parle de 162 matchs, c’est là où ça devient difficile. Je pense que je pourrais encore jouer quelques parties comme receveur, mais d’être derrière le marbre pendant une saison entière, ce ne serait pas plaisant. »

La dernière présence des Pirates en éliminatoires remonte à 2015. La formation de Pittsburgh a bien entamé la présente saison, mais une blessure subie par le prometteur joueur d’arrêt-court Oneil Cruz risque de hanter l’équipe.

Nos Québécois

Blue Jays de Dunedin

Nicolas Deschamps en pleine progression

Jeune receveur de l’organisation des Blue Jays, le Québécois Nicolas Deschamps, 20 ans, accomplit non seulement du bon boulot derrière le marbre, mais il connaît aussi du succès à l’attaque en ce début de saison. Originaire de la région de Québec, Deschamps a notamment frappé un circuit de deux points dans l’uniforme des Blue Jays de Dunedin, au niveau A, dans une rencontre disputée le samedi 8 avril contre les Mighty Mussels de Fort Myers.

TinCaps de Fort Wayne

C’est parti pour Miguel Cienfuegos !

Après avoir connu une saison de rêve avec les Capitales l’an dernier, le lanceur gaucher Miguel Cienfuegos a plutôt bien fait à sa première présence dans le baseball affilié durant le récent week-end. Évoluant avec les TinCaps de Fort Wayne, club-école des Padres de San Diego dans le A-fort (High-A), Cienfuegos a œuvré pendant trois manches comme releveur sans allouer un seul point. Il s’en est bien sorti malgré trois buts sur balles accordés à l’adversaire, dont deux consécutifs. Le Québécois de 26 ans a par ailleurs réussi trois retraits sur des prises.

Red Sox de Salem

Nathan Landry se tient dans la zone des prises

Sélectionné en 15e ronde par les Red Sox de Boston au repêchage de 2022, le lanceur Nathan Landry a entamé sa saison au niveau A, à Salem. Âgé de 23 ans, l’athlète originaire de Victoriaville a fait le travail à ses deux premières sorties comme releveur. L’artilleur gaucher a d’abord accordé un seul coup sûr en une manche et un tiers de travail, jeudi dernier. Landry a suivi en ne cédant qu’un coup sûr en une manche, dans une partie disputée dimanche. Le Québécois atteint la zone des prises avec constance, n’ayant permis aucun but sur balles.

Quoi de neuf chez les Jays ?

Un premier séjour à domicile

Photo d'archives, AFP

Les Blue Jays disputent enfin des matchs à leur domicile, à Toronto, après avoir entamé la saison avec une fiche de 6-4 sur la route. Pour cette première série disputée au Rogers Centre, fraîchement rénové, les Jays ont rendez-vous avec les Tigers de Detroit. Après l’ouverture locale de mardi soir, la formation locale soulignera le gant doré remporté par le joueur de premier but Vladimir Guerrero fils, en 2022, en distribuant des « bobbleheads » spéciaux, mercredi soir. Un troisième et dernier match contre les Tigers est prévu demain tandis que les impressionnants Rays de Tampa Bay, qui ont remporté leurs 10 premières parties de la campagne, seront les visiteurs de vendredi à dimanche. L’occasion sera parfaite pour les Jays de tenter de resserrer la course dans la section Est de la Ligue américaine.

Chapman propulse l’attaque

Photo AFP

Déjà réputé pour son efficacité en défensive, le joueur de troisième but Matt Chapman connaît un excellent début de saison au bâton, ayant totalisé 19 coups sûrs, dont 7 doubles et 2 circuits, lors des 10 premiers matchs des Blue Jays. Il a notamment frappé un grand chelem, dimanche, pour propulser ses coéquipiers vers une victoire de 12 à 11 contre les Angels de Los Angeles. Présentant une moyenne au bâton de ,475 (avant le match de mardi soir), Chapman domine le club torontois au chapitre des points produits, avec 14.