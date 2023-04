École et spiritualité

Je ne suis pas d’avis qu’il faut interdire les espaces de recueillement dans les écoles.

Quand on rejette les locaux de recueillement sous prétexte que l’école est laïque, on joue le jeu de ceux qui voudraient effacer toute apparence religieuse de l’espace public.

On confond ainsi la laïcité des institutions et celle des individus.

C’est inquiétant de voir comment on a vite fait le saut entre « les personnes en situation d’autorité (à l’école) ne devraient pas porter de signes religieux », ce qui me semble déjà exagéré, et « la religion n’a pas sa place dans l’espace public ».

Il y a là une distorsion cognitive qui revient à effacer toutes les apparences de croyances des individus pour effectuer la mission de conversion forcée que s’est donnée ce gouvernement qui ne saurait tolérer la différence sous des prétextes de préservation identitaire.

En arrivant en Amérique, les conquérants ont voulu convertir de force les « sauvages », comme ils les appelaient. J’ai de la difficulté à voir en quoi ostraciser et démoniser les croyants dans le but de les laïciser de force est réellement plus sain.

La spiritualité a sa place dans la sphère publique

Depuis deux semaines, on parle de l’école comme si elle n’était qu’une usine à apprentissage de faits. L’école, c’est, selon moi, d’abord une extension du milieu de vie.

Un lieu où, en plus d’apprendre à faire, on apprend à être.

Être soi-même, être en société, être au contact des autres, être une personne complète.

L’école ne saurait faire l’abstraction du tout ce qui n’y est pas enseigné.

En dehors des heures de cours, l’école devrait permettre à tout jeune qui en ressent le besoin de prendre un moment de réflexion dans le calme et la sérénité d’un lieu neutre et ouvert à tous. Pour se recentrer, pour sortir du tumulte, pour s’évader du bruit, même pour prier et pour cultiver sa spiritualité.