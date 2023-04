Festival western de Saint-Tite : la fin de l'épreuve de capture du veau recommandé

Le Festival western de Saint-Tite s’est fait recommander par un groupe de travail sur le bien-être et la sécurité des animaux de mettre fin aux épreuves de capture de veaux au lasso durant ses rodéos.

La porte reste toutefois ouverte si des ajustements sont apportés.

«Le groupe de travail recommande un arrêt de l'activité et considère que la mise en place d'un cadre ou de recommandations ne peut être suffisante pour assurer le bien-être et la sécurité des veaux», peut-on lire dans le rapport.

Le contrecoup subi par les veaux lorsqu’ils sont attrapés est considéré comme étant trop brusque. Ce type d'attraction pourrait être maintenu si, par exemple, «tous les participants utilisent une technique appropriée limitant l'impact brusque sur le cou du veau». Il est aussi suggéré de recourir à une corde moins rigide et plus élastique.

Au total, le groupe a émis 118 recommandations portant sur le confort physique et psychologique des animaux durant les rodéos.

«Les spécialistes nous font des recommandations et comme toujours, nous avons toujours respecté la santé et la sécurité des animaux dans le cadre de nos rodéos. C'est ce que nous allons continuer à faire pour la suite des choses», a assuré Anne-Marie Lemire, directrice générale du Festival western de Saint-Tite, en précisant que tout sera mis en oeuvre pour maintenir cette épreuve.

C'est un groupe de défenseurs des animaux qui avait attiré l'attention sur les conditions prévalant durant les rodéos.

«Quand on dit que tout est beau dans le meilleur des mondes depuis toujours et qu'on n'a pas de raison de s'inquiéter, vous voyez qu'il faut remettre les choses dans leur juste perspective à partir des données objectives, à partir des données indépendantes comme celles dont on dispose aujourd'hui, a martelé Me Alain Roy, à l'origine de ce mouvement.