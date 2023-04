Le phénomène «QuitTok»: une tendance virale qui secoue le monde du travail

Démissionner avec fracas ? C’est un phénomène assez courant. Mais filmer la scène pour ensuite diffuser sa démission sur les réseaux sociaux, ça s’appelle le « QuitTok » et c’est un phénomène qu’on apprend encore à maîtriser en ressources humaines, alors que de plus en plus d’adeptes du réseau social Tik Tok s’approprient cette nouvelle mode.

Jusqu’ici discrète au Québec, cette tendance est pourtant à la hausse, avec des exemples concrets qui se multiplient. Certaines vidéos sont théâtrales, d’autres sont chargées d’émotion, mais elles ont toutes en commun d’être devenues virales et d’avoir cumulé des milliers (sinon des millions) de vues.

Si ces vidéos peuvent sembler amusantes, elles ont aussi des répercussions à long terme, tant pour les employés que les entreprises concernées.

Faire une bonne « dernière impression »

La manière dont nous quittons un emploi restera dans les mémoires. Rester professionnel, même lorsque notre patience a atteint ses limites, est un défi qui en vaut la peine. Un futur employeur peut encore avoir accès à ces vidéos et peut être refroidi à l’idée d’embaucher cette personne, même si sa créativité sera sans doute remarquée.

Au Québec, plus spécifiquement, tant l’employeur que l’employé doivent respecter un certain nombre de règles avant de démissionner (et même après !). Certains contrats incluent des clauses de non-dénigrement qui exigent que les employés agissent avec loyauté et honnêteté. Ces clauses persistent pendant une période raisonnable après la fin du contrat et sont en vigueur en tout temps lorsque les informations concernent la réputation et la vie privée d’autrui. Personne n’est donc à l’abri d’une poursuite en diffamation.

Gestion de l’image

Du strict point de vue de l’employeur, cette tendance Tik Tok soulève aussi des questions, telles que celles relatives à la gestion de l’image de marque de l’entreprise, à sa réputation ou à la confidentialité des informations.

S’il n’est donc pas question d’interdire l’usage des réseaux sociaux, la solution réside dans la prévention : il est essentiel de se doter d’une politique claire et accessible à tous les employés afin qu’ils sachent exactement ce qui est attendu d’eux lorsqu’ils utilisent les réseaux sociaux en relation avec leur travail. Pourquoi pas en profiter pour discuter du phénomène « QuitTok » ?

Photo courtoisie, Rioux Consultants RH

Catherine Rioux, Présidente et Fondatrice de Rioux consultants RH