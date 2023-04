Legault aurait dû se tourner les pouces 7 fois avant de gazouiller

La laïcité de l’État québécois a été érigée en valeur cardinale par le présent gouvernement. Les motivations avancées sont diverses, certaines plus légitimes que d’autres, mais toujours est-il qu’on explique à qui veut bien l’entendre que les Québécois entretiennent une relation de méfiance, voire de dédain envers toute religion, que l’Église s’est trop longtemps imposée dans leur quotidien, que toutes les religions menacent le principe de l’égalité entre les sexes et que l’État doit achever son détachement du clergé, de quelque religion que ce soit, en encadrant même la tenue vestimentaire de ceux qui incarnent son autorité, incluant les enseignantes.

Un contexte explosif

Le débat a repris de plus belle cette semaine, alors que des jeunes du secondaire auraient réclamé un local de prière dans leur école. C’était une opportunité pour que tous rappellent que nous avions déconfessionnalisé notre réseau d’éducation public et qu’il est important que la religion ne revienne pas par la porte d’en arrière, sournoisement et surtout à contre-courant de l’esprit de la loi 21.

Et voilà que le premier ministre, armé de son application Twitter, nous explique que notre culture de solidarité comme peuple prend racine dans le catholicisme, nous permettant de nous distinguer sur l’échelle continentale.

Le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue à l’échelle continentale.https://t.co/Et3mqiFgyd — François Legault (@francoislegault) April 10, 2023

Pardon?

Je pensais que nous avions collectivement décidé de botter la religion de nos chaumières, qu’elle menaçait l’égalité entre les hommes et les femmes et qu’il fallait s’en méfier comme la peste. Je pensais que les personnes en autorité devaient démontrer une neutralité à toute épreuve. François Legault n’est-il pas une personne en autorité de la nation?

Le gazouillis du premier ministre n’est certainement pas mal intentionné. L’Église a certainement joué un rôle social au Québec d’antan, un rôle qui n’est certainement pas que positif vu le traumatisme que l’on traîne depuis et qu’on avance pour justifier le retrait de certains droits fondamentaux de ceux qui ont un rapport plutôt positif à la religion.

Pour expliquer son gazouillis malhabile, le premier ministre ajoute qu’il faille distinguer la laïcité du patrimoine. Et c’est là que la discussion est passée de malhabile à surréaliste. Ou dresse-t-on la ligne entre le patrimonial et le religieux? Est-ce que tout ce qui traite de la religion catholique est patrimonial et tout le reste est d’ordre religieux et donc doit susciter la méfiance?

Je suis loin d’être une défenderesse de la laïcité aseptisant l’espace public de toute expression de la foi, je m’inscris plutôt dans l’idée que l’État doit être neutre et ne prendre pour aucune religion ni pour l’absence de religion de manière à représenter l’ensemble de sa société. Toujours est-il que lorsqu’on soutient la laïcité fermée et stricte, que l’on incarne une autorité morale comme premier ministre et que l’on prétend que toute personne qui remet en question la loi 21 est un ennemi du Québec, on devrait se garder une petite gêne.

Comme quoi, il faut tourner les pouces sept fois avant de gazouiller.