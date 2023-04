Les Remparts auront rendez-vous avec l’Océanic en deuxième ronde

Les Remparts de Québec sont fixés : ils affronteront l’Océanic de Rimouski en deuxième ronde des séries, à partir de vendredi.

Les Diables rouges attendaient de connaitre l’issue de la série entre le Drakkar de Baie-Comeau et les Wildcats de Moncton. Si Baie-Comeau l’emportait, ils auraient eu rendez-vous avec les Remparts au second tour mais ils se sont inclinés mardi soir dans le septième et ultime match de la série face aux Cats.

Les Remparts ont remporté leurs huit duels face à l’Océanic cette saison.

Les duels de deuxième tour dans la LHJMQ :