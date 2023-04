Les sept révélations de l’année

Parmi les 106 gardiens ayant disputé au moins un match dans la Ligue nationale, en voici sept qui ont performé au-delà des espérances et exercé un impact significatif sur leurs équipes respectives en 2022-23.

Linus Ullmark (1er)

Il faut débuter avec le gardien des Bruins Linus Ullmark (no 1 dans notre classement informatisé), qui sera assurément couronné du trophée Vézina. À l’âge de 29 ans, il a atteint le niveau élite, et pour la première fois sa réputation est celle d’un gardien intimidant. Il pourrait encore gagner en notoriété en maintenant son brio en séries, mais peu importe, la saison régulière 2022-23 de Ullmark passera à l’histoire. Il lui manque une victoire pour atteindre le cap des 40 et ça serait en 49 sorties. Incroyable !

Alexandar Georgiev (5e)

À son premier mandat comme gardien numéro un à l’âge de 26 ans, l’ancien auxiliaire d’Henrik Lundqvist, puis d’Igor Shesterkin chez les Rangers, avait tout un défi devant lui avec les vainqueurs de la coupe Stanley au Colorado. Il l’a bien relevé à date et il a démontré qu’il pouvait être numéro un. Il a 38 victoires en 59 matchs. Reste à voir ce qu’il fera en séries. Défendre la coupe n’est pas une mince tâche.

Filip Gustavsson (9e)

En voici un que les Sénateurs regretteront probablement d’avoir laissé partir. Il avait été un choix de deuxième ronde en 2016, mais il a été échangé l’été dernier, à 24 ans, contre l’expérimenté Cam Talbot, 35 ans. On comprend l’idée du directeur général Pierre Dorion, mais Gustavsson a surpassé les attentes au Minnesota, au point qu’il défie Marc-André Fleury comme numéro un du Wild. Quant à Talbot, joueur autonome, il a été limité à 36 matchs en raison des blessures.

Stuart Skinner (11e)

Le portier de 24 ans a délogé Jack Campbell comme numéro un des Oilers. On peut aussi dire que Campbell a perdu son poste, mais peu importe, Skinner est devenu l’homme de confiance. Il sera nommé sur l’équipe d’étoiles des recrues de la LNH. Les Oilers n’ont pas eu un aussi jeune espoir depuis Devan Dubnyk au début des années 2010. On verra en séries de quel bois Skinner se chauffe.

Ilya Samsonov (14e)

Les Capitals l’ont repêché en première ronde en 2016, mais ne lui ont même pas offert un contrat l’été dernier. Les Maple Leafs ont mis la main dessus et l’ont placé en compétition avec le fragile Matt Murray. Le Russe de 26 ans semble avoir gagné le filet, mais l’entraîneur Sheldon Keefe pourrait rapidement retourner sa veste en faveur de Murray, double gagnant de la coupe Stanley. Joueur autonome avec compensation, Samsonov pourrait toucher le gros lot s’il menait les Leafs à une victoire sur le Lightning en séries.

Logan Thompson (20e)

À la suite d’une blessure majeure de Robin Lehner et des contre-performances de Laurent Brossoit, Logan Thompson a gradué et connu un début de saison époustouflant devant la cage des Golden Knights. Mais il s’est retrouvé à l’infirmerie au début février. Il a été brillant à son retour au jeu le 23 mars, mais on ne l’a pas revu depuis. S’il peut rester en santé, les Kights auront un gardien numéro un au salaire minimum jusqu’à la fin de la saison 2024-25.

Samuel Montembeault (25e)

Il faut donner énormément de crédit à Samuel Montembeault. Il est arrivé à Montréal via le ballottage en octobre 2021 et il s’est retrouvé dans des conditions atroces. Il s’est battu contre vents et marées et il n’a jamais cessé de progresser, si bien que la direction du Canadien a maintenant une réponse claire dans son cas. Il est un gardien de calibre de la Ligue nationale. À une époque où la majorité des équipes doivent se fier à deux gardiens pour espérer se classer en séries, la moitié du problème devant le filet est résolue à Montréal dans une perspective à long terme.