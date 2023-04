Prisonnière chez elle, faute de loyers accessibles

Une quadragénaire atteinte d’une maladie rare est contrainte de rester dans un condo dont elle ne peut sortir depuis un an, faute de logements adaptés aux personnes en fauteuil roulant.

«Je suis emprisonnée», laisse tomber Sylvie Gionet, découragée.

La vie de la femme de 42 ans a basculé il y a quelques années.

Fatigue, faiblesse musculaire, douleurs insupportables, la préposée aux bénéficiaires a été contrainte d’arrêter de travailler avant que le diagnostic tombe : syringomyélie, une maladie rare caractérisée par la formation anormale d’une cavité à l’intérieur de la moelle épinière.

Mme Gionet a dû être opérée. Elle a du mal à marcher et se déplace en fauteuil roulant.

Depuis un an, elle vit chez sa mère, le temps de retrouver une certaine autonomie.

Avec son déambulateur, elle n’arrive pas à descendre ni à monter les huit marches menant à l’extérieur, ce qui fait de ce condo du secteur Pointe-aux-Trembles, à Montréal, une véritable prison.

Les portes de sa chambre sont trop étroites pour laisser passer son fauteuil roulant. Même chose pour la salle de bains, où la douche n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite.

«Déjà, je trouve que le deuil de ma vie d’avant est difficile à faire. De ne pas pouvoir sortir et explorer mes capacités, ça me met à terre», confie la mère de deux grands garçons de 19 et 21 ans.

Mission impossible

Les choses pourraient changer si seulement elle pouvait trouver un loyer adapté.

En pleine crise du logement, cela semble une mission impossible pour les personnes en situation de handicap, perdues dans les dédales administratifs.

Avec un chèque d’aide sociale d’à peine plus de 1000 $ par mois, trouver un logement dans le marché privé à Montréal n’est pas une option.

«Un trois et demi normal, c’est déjà 1000 $, voire 1200 $, mais quand c’est accessible, on monte encore les prix», souligne Mme Gionet.

Course contre la montre

Le temps presse, car sa mère a décidé de vendre son condo pour aller vivre dans une résidence pour personnes âgées.

Depuis trois ans, elle est sur la liste d’attente d’une habitation à loyer modique (HLM), mais il y a toujours plus de 250 personnes devant elle.

Elle n’arrive pas à joindre le Centre local de services communautaires (CLSC), qui pourrait l’aider à obtenir une place en coopérative ou dans un logement subventionné.

«Chaque fois qu’une porte se ferme, je me sens abandonnée, comme un déchet. Je ne sais pas où je vais me retrouver», dit celle qui s’accroche à l’espoir d’enfin se retrouver dans ses affaires, de pouvoir sortir et de faire du bénévolat.

La pénurie fait mal aux personnes handicapées

La crise du logement sévit encore plus pour les personnes qui vivent avec un handicap, et pour qui réussir à trouver un toit tout en respectant leurs moyens est presque une mission impossible.

«Ça fait presque quatre ans que je cherche. Chaque semaine, je visite un logement, mais je ne trouve pas», désespère Soufia Khmarou.

Sa fille de 11 ans et demi, Amal, vit avec la maladie de Pompe, une maladie dégénérative neuromusculaire qui fait en sorte qu’elle perd l’usage de ses différents muscles.

Il n’est pas possible d’adapter son logement de Villeray en y installant une rampe pour que sa fille puisse sortir. Depuis qu’elle a reçu un avis d’éviction de son propriétaire, elle angoisse à l’idée de se retrouver à la rue.

En attente depuis six ans

Mme Khmarou est sur une liste d’attente pour un HLM depuis six ans.

Elle attend aussi un logement social dans l’ancien hôpital chinois de Villeray, un projet sur la glace depuis trois ans en raison d’un manque de financement de Québec.

Les revenus de sa garderie en milieu familial et les subventions qu’elle reçoit pour subvenir aux besoins de sa fille ne suffisent pas pour payer un loyer dans le marché privé.

Sans compter qu’il y a toujours des obstacles : présence d’escaliers, salle de bains trop petite, propriétaire réticent à accueillir une personne à mobilité réduite. Et elle est loin d’être la seule.

«On reçoit plein d’appels. Des logements accessibles, que les gens sont capables de se payer, c’est vraiment difficile à trouver dans un contexte de crise du logement», constate Martin Lalonde, agent de défense collective des droits à l’organisme Ex aequo.

Catastrophe

Pour lui, la fin du programme de financement de logements sociaux par le gouvernement du Québec, Accès Logis, est une « catastrophe » pour les personnes en situation de handicap.

Il explique que le nouveau Program­me d’habitation abordable Québec prévoit une moins grande proportion de logements accessibles et adaptables dans les nouvelles constructions.

«L’abordabilité n’est pas définie en fonction des revenus de la personne, mais en fonction du revenu médian sur le marché. Ce n’est pas abordable pour la plupart de nos membres», ajoute-t-il.