Prix pour l’ensemble d’une carrière: Pierre Bruneau rentre d'Afrique pour être honoré à Toronto

Pierre Bruneau a interrompu son voyage en Afrique, lundi, afin de rentrer au pays pour recevoir le Prix pour l’ensemble d’une carrière, qui lui sera remis ce soir dans le cadre des Prix Écrans canadiens, à Toronto.

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision souhaite ainsi honorer le riche parcours de l’homme de 70 ans, qui a pris sa retraite l’an dernier après 50 ans de journalisme, dont 46 ans à titre de chef d’antenne à TVA.

«On était en safari lundi matin au Botswana. On a fait aussi le Zimbabwe et l’Afrique du Sud au cours des deux dernières semaines. Ça fait partie du grand voyage au tour du monde qu’on fait présentement», a-t-il dit à l’Agence QMI, mardi après-midi, alors qu’il venait de déposer ses valises dans un hôtel de la Ville Reine, au terme de trois vols ayant duré 30 heures.

Depuis qu’il a piloté sa dernière soirée électorale le 3 octobre dernier à TVA et à LCN – il a été aux commandes de 40 soirées électorales et d’une douzaine de débats des chefs au cours de sa carrière –, Pierre Bruneau «profite de la vie au maximum» aux côtés de son épouse Ginette.

Il dit avoir été surpris par la rapidité avec laquelle son «sevrage» du monde de l’information s’est opéré. «Je m’attendais à ce que ce soit plus long!» Loin de la maison, ce sont ses enfants et ses petits-enfants qui lui manquent, mais pas le boulot. «Le travail, je ne veux pas m’en ennuyer, je suis rendu ailleurs.»

«On n’était pas revenus depuis janvier», a-t-il souligné. Ginette et lui repartent ce week-end en quête de nouvelles aventures. «On prend les choses comme elles viennent, quand elles viennent, je suis drôlement choyé.»

Une carrière impressionnante

Le Prix pour l’ensemble d’une carrière est attribué à une personnalité canadienne afin de souligner sa «carrière exceptionnelle» et son «impact significatif» sur l’industrie audiovisuelle au Canada ou à l’étranger.

Et quelle carrière a connue Pierre Bruneau, qui a établi un contact privilégié avec les téléspectateurs pendant cinq décennies, aussi intenses que passionnantes, demeurant toujours numéro un.

«J’ai beaucoup donné et je suis fier de ma carrière. Je vais souligner, ce soir, que les téléspectateurs ont été présents soir après soir, année après année, génération après génération. Quarante-six ans à la télé, ça fait des générations!»

Pierre Bruneau, qui a remporté 23 prix Artis pendant son parcours comme chef d’antenne ainsi que la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale, compte aussi souligner tout le travail effectué par la Fondation Charles-Bruneau, qu’il a créée à la suite du décès de son fils Charles, en mars 1988. L’organisation amasse des fonds pour lutter contre le cancer pédiatrique et pour soigner les jeunes patients qui en sont atteints.

En explorant plusieurs pays – le couple a fait toute l’Amérique du Sud et est allé en Antarctique, avant de se diriger en Afrique du Nord et dans le sud du continent africain –, Pierre Bruneau continue d’une autre manière à être le journaliste curieux que l’on connait. «On profite de chaque journée, Ginette et moi. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Pour nous, c’est vraiment emballant.»