Québec a évolué par rapport aux pistes cyclables, croit le bras droit de Marchand

Un changement s'est opéré à Québec au cours des dernières années qui fait que l'ajout de pistes cyclables déclenche moins de levées de boucliers qu'avant, croit le bras droit de Bruno Marchand, qui annonce que ce n'est qu'un début.

Le vice-président du comité exécutif et responsable du dossier vélo, Pierre-Luc Lachance, a profité de l'annonce de la programmation du Mois du vélo, qui s'amène en mai, pour marquer les intentions de l'équipe du maire autour des pistes cyclables.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Après l'annonce la semaine dernière de l'aménagement d'une voie dédiée sur le chemin Sainte-Foy, qui a été somme toute bien accueillie par la communauté, il analyse que les temps ont changé à Québec.

«C'est un changement sociétal qui amène les gens à se questionner sur quel est le meilleur moyen pour se déplacer. [...] On évolue. Cette évolution, on l'embrasse bien avec Québec Forte et Fière et on est heureux que les gestes qu'on pose aient une résonnance très positive dans la communauté. On avait confiance. [...] On est rendus là dans la maturité de la communauté cycliste et dans la communauté en général.»

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

M. Lachance rentre tout juste d'une mission dans les pays scandinaves où il a eu l'occasion de s'inspirer de certains projets cyclistes, justement.

Ambition

Il a rappelé que la mobilité active est une priorité pour l'administration Marchand. «Cela passe par le développement de notre réseau cyclable. Dans les prochaines années, on va développer de façon très ambitieuse. Vous avez vu la semaine passée, ce n'est qu'un début.»

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

M. Lachance répète que l'administration Marchand ne fait pas de «guerre à l'auto», mais tente plutôt d'équilibrer l'aménagement de l'espace public pour laisser le choix à chacun de se déplacer comme il le souhaite, en fonction de ses besoins.

Pour la directrice générale d'Accès Transports viables, Marie-Soleil Gagné, il est réjouissant de constater «un tournant à la Ville de Québec avec des investissements majeurs dans le réseau cyclable».

Programmation

Le Mois du vélo est justement l'occasion de faire la promotion des déplacements à vélo, qui sont d'ailleurs en croissance à Québec. «Ça concorde avec une popularité grandissante en matière de vélo et c'est très positif». Pour la 10e édition du Mois du vélo, la thématique veut encourager l'utilisation utilitaire.

Tout au long du mois de mai, des activités prendront place. Notamment, un webinaire sur l'impact du vélo sur les artères commerciales, une conférence sur le futur du vélo dans la capitale, des sorties vélo pour les enfants dans les quartiers, la présentation en plein air d'un documentaire et une virée cyclomusicale. Les détails de la programmation sont disponibles au www.moisduvelo.com.