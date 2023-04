Rues et infrastructures souterraines: investissements records de près de 100 M$ à Lévis

En 2023, la Ville de Lévis investira une somme record de près de 100 M$ pour rénover ses rues et, surtout, ses infrastructures souterraines.

C’est ce que la Municipalité a annoncé mardi soir par la voix du maire Gilles Lehouillier. Les 30 km de rues qui seront rénovées cette année viendront s’ajouter aux 70 autres kilomètres qui l’ont déjà été au cours des deux dernières années.

Cela dit, la part du lion des investissements touchera les infrastructures souterraines, comme les aqueducs et les égouts, qui bénéficieront de 80 M$, soit 3 M$ de plus que l’an dernier.

« C’est notre plus forte cadence, s’est félicité le maire de Lévis. On est en train de regagner nos lettres de noblesse avec le rythme qu’on se donne actuellement. C’est une bonne nouvelle. »

Pas d’argent sur la table

Selon lui, « on ne veut pas laisser de sous sur la table pour la taxe sur l’essence. Donc, on utilise toutes les sommes pour faire notre programme d’aqueducs et d’égouts. Mais la priorité numéro un est l’entretien des rues ».

La majorité des rues en travaux se trouvent dans l’arrondissement Desjardins. C’est dans le Vieux-Lévis et dans le Vieux-Lauzon que se concentrent les plus vieilles infrastructures de la Ville, a ajouté le maire. D’après lui, « c’est normal qu’il y ait plus de rues [à rénover] dans les anciens secteurs qu’à Saint-Nicolas, par exemple, où les rues ont été faites récemment. »

Aux automobilistes qui craignent de rester coincés au beau milieu d’une multitude de cônes oranges, Gilles Lehouillier a notamment rappelé l’existence de la carte interactive « Lévis en chantier » sur le site Internet de la Municipalité. Cet outil permet aux citoyens de voir les entraves à temps réel et de choisir leur itinéraire en fonction de ces données.

À Lévis, les travaux doivent débuter dès la fin de la période de dégel, soit au début mai.