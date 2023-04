Salon du livre: plusieurs vedettes du milieu littéraire à Québec

Plusieurs stars des milieux littéraires québécois, canadien et européen seront de passage à Québec au cours des prochains jours à l’occasion du Salon international du livre de Québec, du 12 au 16 avril. Plus de 1000 auteurs et 350 maisons d’édition sont attendus... de même que des milliers de visiteurs, dont 17 000 jeunes provenant du milieu scolaire.

• À lire aussi: Bande dessinée: le Spirou d’Émile Bravo

Photo d'archives, Chantal Poirier

Des vedettes internationales comme Amélie Nothomb, Marc Levy, Nancy Huston, Margaret Atwood et Dany Laferrière seront présentes, aux côtés d’une galerie d’auteurs québécois abonnés aux palmarès des livres à succès, tels Patrick Senécal, Janette Bertrand, Chrystine Brouillet, Bryan Perro, Marie Laberge, Isabelle Huot, Madame Labriski, Suzanne Aubry, Tristan Demers, et autres auteurs réputés.

Photo d'archives, Chantal Poirier

Plusieurs auteurs vedettes de la maison d’édition Libre Expression, acteur important de l’industrie de l’édition au Québec depuis 1976, rencontreront les lecteurs pendant le Salon du livre. Les romanciers Suzanne Aubry, Steve Laflamme, Patric Laprade et Anne Genest seront présents, de même qu’Andrée-Anne Brunet et Valérie-Jessica Laporte.

Autres vedettes

Photo fournie par Pascal Rameux

Au kiosque des Éditions VLB, les romancières Mélodie Joseph et Maureen Martineau seront présentes, aux côtés de l’humoriste Yves P. Pelletier, tandis que la romancière et horticultrice Marthe Laverdière sera à celui des Éditions de l’Homme. Le géographe Maxime Jolivel, auteur d’un livre sur la Côte-Nord, sera également présent.

Photo d'archives, Chantal Poirier

La journaliste du Journal de Québec Stéphanie Martin, autrice du roman Les grandes traversées, sera en dédicaces au kiosque de Saint-Jean Éditeur.

Photo d'archives, Chantal Poirier

La chanteuse et co-animatrice de l’émission à succès Les Tannants, Shirley Théroux, sera de passage le samedi et le dimanche pour dédicacer son tout dernier livre, Née pour chanter.

Photo fournie par Liam Sharp

Les visiteurs pourront également faire dédicacer leur exemplaire du livre Guy Lafleur et nous, écrit par le hockeyeur et analyste à TVA Sports Steve Finn.

Photo d'archives, AFP

Jusqu’à dimanche, de nombreuses activités sont prévues dans le cadre du Salon : des séances de dédicaces avec les auteurs de littérature jeunesse et de littérature pour adulte, des rencontres d’auteurs devant public, des tables rondes, des animations diverses et des expositions.

Auteur.e Studio

Cette année, des écrivains célèbres présenteront en parallèle un spectacle littéraire dans le cadre de la série Auteur.e Studio : Patrick Senécal, Marc Levy, Amélie Nothomb, Janette Bertrand, Nancy Huston et Margaret Atwood.

Il y a un coût d’entrée de 28 $ par personne par représentation et les spectacles littéraires sont présentés au Théâtre Capitole.

Les détenteurs du Passeport 5 jours paieront cependant leur coût d’entrée 20 $ pour chaque spectacle littéraire.

► Pour connaître le calendrier des activités, l’horaire des séances de dédicaces des auteurs et la billetterie : silq.ca.

La bande dessinée en fête

En parallèle du SILQ se déroule également le 36e Festival Québec BD.

De nombreux auteurs, illustratrices et scénaristes du Québec et de l’étranger seront de passage dans la Vieille Capitale pour l’occasion. Citons par exemple Achdé, qui signe les albums de Lucky Luke, et Émile Bravo, qui vient de terminer une série sur le mythique personnage de Spirou.

Des auteurs extrêmement populaires comme Alex A., Freg, Makina, Leif Tande, Jean-Louis Tripp, Sampar, Guillaume Perreault, Jimmy Beaulieu, Djief Bergeron et Tristan Demers seront au rendez-vous.

Le spectacle d’impro Improvise-moi une BD sera également présenté le vendredi soir au Musée de la civilisation.

► Pour connaître les activités du 36e Festival Québec BD : quebecbd.com