Six erreurs à éviter lorsque vous faites des rénovations

Vous envisagez des rénovations pour rendre votre propriété plus attrayante, plus sécuritaire ou faire croître sa valeur?

Assurez-vous d’en faire une aventure satisfaisante en prévenant des cauchemars avec ces erreurs courantes, mais évitables!

1. Une vision «bon marché»

Un budget non réaliste, acheter des matériaux bon marché ou au rabais devient une erreur quand elle s’accom­pagne d’une moins bonne qualité. Pour certains articles, il est crucial de miser sur la qualité. Par exemple, une nouvelle fenestration aura un impact sur votre facture de chauffage pendant environ 20 ans. Sachez voir où se trouve la réelle économie!

2. Négliger la préparation

Ne pas faire le travail de préparation ou négliger la conception des plans et la planification des étapes peut allonger le temps que dureront les rénovations. Faites vos devoirs! Prévoyez les étapes et le rythme des rénovations pour éviter de vous y enliser. Consultez un professionnel pour finaliser les plans peut vous éviter de reprendre le travail. Assurez-vous de la livraison de matériaux avant l’arrivée de l’équipe de travail. La coordination des étapes permet une meilleure efficacité.

3. Y aller «à peu près»

Mal prendre les mesures avec un demi-pouce de marge d’erreur peut changer bien des choses! Lorsqu’il est temps de démarrer une étape de travail, mais que l’espace n’est pas dégagé, libéré, ou que l’étape précédente n’est pas achevée, cela peut aussi nuire à l’avancement des travaux. Être équipé des mauvais outils peut ouvrir la porte à des blessures ou à d’autres pertes de temps et coûts supplémentaires.

4. Une mauvaise gestion de l’espace et de l’image

Des objets trop grands pour la taille d’une pièce, des couloirs, des escaliers et des portes trop petits et étroits, un mauvais éclairage, des choix selon une mode passagère, ou encore plusieurs styles différents sous le même toit sont tous des éléments faisant paraître votre maison moins accueillante ou fonctionnelle. Assurez-vous d’un effet wow avec des choix bien pensés.

5. Ne pas comprendre ce qui se passe

Même si on délègue ses rénovations à un professionnel, il faut être en mesure de comprendre ce qui se passe pour faire des choix judicieux. Embaucher le mauvais entrepreneur ou faire de trop grandes rénovations sont des erreurs évitables en s’informant adéquatement.

6. Pertes et vol

Entreposez vos matériaux et vos outils dans un endroit sec et à l’abri des regards. Prévenez des pertes de matériaux et le vol d’outils dispendieux : tout cela ralentit les travaux avec une facture à payer en double.

Conseils

Privilégier les matériaux éco­énergétiques : ils sont d’excellents investissements et non une simple dépense! À long terme, vous économiserez et vos choix augmenteront la valeur de votre propriété.

Visez sécurité et conformité : obtenez­­­ les permis de construction requis­­­, engagez des professionnels en respect du code du bâtiment. Votre assureur pourrait refuser de couvrir la maison ou un accident en cas de travaux mal effectués.

Évitez d’en faire trop : faites évaluer la valeur estimée que prendra votre propriété avec les travaux envisagés avant de les entreprendre pour éviter des dépenses dont la valeur ne sera pas récupérée.