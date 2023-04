Soccer: un scénario digne d'un film pour l'équipe de l'acteur Ryan Reynolds

Pressenti comme l’un des potentiels acheteurs des Sénateurs d’Ottawa, l’acteur canadien Ryan Reynolds est aussi depuis deux ans l’un des propriétaires de l’équipe de soccer anglaise de Wrexham, qui est en train d’écrire un scénario digne de Hollywood.

Ce qui tombe plutôt bien, car la destinée du petit club situé au Pays de Galles fait l’objet d’un documentaire de plusieurs épisodes intitulé Welcome to Wrexham («Bienvenue à Wrexham»), diffusé notamment sur Disney+.

AFP

Fondé en 1864, le Wrexham AFC forme la troisième plus ancienne association de soccer au monde. Mais la longue histoire de l’équipe ne l’empêche pas de jouer depuis des décennies en National League, soit la cinquième division anglaise, à des années-lumières du faste de la Premier League et des vedettes du Manchester United.

En achetant le club pour 3,3 millions $ - loin des 1,2 milliard $ pour lesquels les Sénateurs risquent d’être vendus -, l’acteur de la franchise Deadpool et son acolyte Rob McElhenney convoitaient deux buts. Ils souhaitaient redorer le blason du club autrefois détenu par un fonds de partisans et lui faire grimper les échelons du soccer anglais.

Ni Reynolds ni McElhenney n’avaient de connexion avec Wrexham avant de faire l’acquisition de l’équipe. Ils n’avaient «qu’un pressentiment», explique le second dans l’un des premiers épisodes de l’émission.

Et même s’ils n’avaient pas non plus d’expérience dans la gestion d’une formation sportive, la paire est en voie de dire «mission accomplie» et de réaliser ses deux souhaits.

Le miracle d'un gardien de 40 ans

Lundi, alors que Reynolds et McElhenny, lui aussi acteur et producteur, se trouvaient dans les estrades, Wrexham a signé une victoire de 3 à 2 aux dépens de Notts County.

Un gain précieux qui leur procurait trois points d’avance sur son rival au sommet du classement, avec quatre matchs à jouer. Le titre de la National League permettrait au club d’être automatiquement promu en quatrième division.

Un gain, aussi, digne d’un scénario de film. Car Wrexham était mené 1 à 0 à la demie, puis est parvenu à renverser la vapeur et à prendre les devants 3 à 2 en deuxième.

Mais jusque-là, le script pouvait sembler assez conventionnel. C’était toutefois avant qu’il ne prenne une tournure hollywoodienne, lorsque Notts County a obtenu un tir de pénalité... à la septième minute du temps supplémentaire.

Au soccer, sur un lancer de punition, le tireur a l’avantage sur le gardien. Et ses chances augmentaient encore davantage dans ce cas-ci, puisque Ben Foster, le portier de Wrexham, est un ancien international anglais âgé de 40 ans... qui est sorti de sa retraite sportive le mois dernier.

Sauf que c’est finalement Foster qui a réussi l’arrêt du bout des doigts, comme vous pouvez le voir ci-dessous, sous les acclamations de la foule locale et pendant que le cœur de Reynolds était sur le point de lâcher.

SCENES 😳@Wrexham_AFC's Ben Foster comes up BIG to save @Official_NCFC's last-minute penalty 🦸‍♂️ pic.twitter.com/n4ZBSMCrF5 — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 10, 2023

Il n’avait « aucun contrôle »

« Je ne crois plus que j’ai un cœur. Je pense que j’ai utilisé tous les battements qu’il me restait durant la rencontre », a commenté l’acteur après la spectaculaire victoire.

« Je suis habitué de travailler sous pression, mais habituellement, j’ai un peu de contrôle sur la situation, a-t-il poursuivi. Là, je n’en avais aucun. Je ne pouvais qu’espérer, comme tout le monde. »

À voir la tournure qu’a prise le club de Wrexham depuis l’arrivée de Reynolds, les partisans des Sénateurs doivent rêver encore davantage qu’il fasse partie des acheteurs de l’équipe.