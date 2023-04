Témoin d’un meurtre en pleine rue: «Ça s’est passé à quelques mètres de moi»

Une jeune femme qui circulait en voiture dans le quartier Villeray ne s’attendait pas du tout à ce qu’une figure importante du crime organisé se fasse abattre en pleine rue juste devant ses yeux, a-t-elle témoigné ce mardi au procès des deux assassins allégués.

«Je rentrais chez moi en voiture quand j’ai dû ralentir à cause de quelqu’un, je croyais qu’il traversait la rue, mais il s’est arrêté et j’ai entendu des coups de feu», a raconté la témoin au procès d’Emanuell Roberts Hunte et d’Andrew Thomas Labrèche, au palais de justice de Montréal.

La jeune femme dans la mi-vingtaine, qui travaille dans le domaine de la santé, a ainsi raconté comment elle a assisté malgré elle au meurtre de Frantz Louis, dans la matinée du 19 novembre 2020. Ce matin-là, il a été criblé de balles alors qu’il se trouvait assis dans sa BMW stationnée dans la rue.

«Ça a vraiment été très rapide», a affirmé la jeune femme, qui était suffisamment proche de la scène pour affirmer que l’assaillant avait utilisé une «petite arme à feu».

Au total, le tireur a fait feu à «cinq ou six reprises» avant de prendre la fuite.

«Je trouvais qu’il avait l’air jeune, il était rapide et dégourdi», a expliqué la femme.

Frantz Louis, qui a été décrit par la Couronne comme un membre haut placé du crime organisé montréalais, a été déclaré mort peu après.

Suspects vite retrouvés

Sauf que si le tireur a rapidement pris la fuite, il n’a pas fallu de temps aux autorités pour cibler les suspects. C’est qu’en plus des témoins visuels, les enquêteurs ont aussi pu profiter de la présence de caméras de surveillance.

«Un homme a pu noter un numéro de plaque, qui correspondait à la voiture appartenant [à Labrèche]», avait ajouté Me Philippe Vallières-Roland de la Couronne, en ouverture de procès la semaine passée.

Et lors de la fouille de son cellulaire, les policiers auraient trouvé de la preuve encore plus incriminante qui, selon la Couronne, prouve que les accusés auraient prémédité leur coup. Une rencontre entre Labrèche, qui aurait été le conducteur de la voiture de fuite, et de Roberts Hunte serait d’ailleurs survenue dans les jours précédant le crime.

Quand Roberts Hunte a à son tour été arrêté, une fouille de son cellulaire aurait permis de découvrir un historique de recherches internet, indiquant qu’il s’était renseigné sur le meurtre, ainsi que sur la victime et sur son propre complice allégué.

Le procès, présidé par le juge Alexandre Boucher, est prévu pour une durée de plusieurs semaines.