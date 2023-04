«C'est la projection la plus importante»: Philippe Falardeau excité de présenter son documentaire aux gens de Lac-Mégantic

LAC-MÉGANTIC | Comme tout cinéaste, Philippe Falardeau est excité à l’idée de présenter sa série documentaire à propos de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic au festival Canneseries, mais c’est d’abord à la population de la petite ville qui a été dévastée, il y a dix ans, qu’il voulait exposer le fruit de quatre ans de travail.

« C’est la projection la plus importante. Le vrai Cannes, il est ici », a-t-il confié au Journal, mardi, quelques heures avant que les deux premiers des quatre épisodes de Lac-Mégantic : ceci n’est pas un accident ne soient dévoilés en primeur à des citoyens de Lac-Mégantic.

« J’ai un mélange d’humilité et d’appréhensions. (...) Au début, tu es en colère et tu veux faire un film là-dessus. Après, tu te rends compte que tu dois être au service de la voie de ces gens-là. »

En raison d’un embargo imposé par les festivals Canneseries et Hot Docs de Toronto, qui lui interdisent de révéler le contenu de son documentaire avant le 1er mai, Philippe Falardeau ne peut discuter des révélations qu’on dit qu’il contient.

Il soumet cependant en avoir appris beaucoup sur le pouvoir des compagnies ferroviaires. « Ça m’a étonné compte tenu de la dangerosité des produits qu’ils transportent. »

« Il a fait face à la musique »

Le cinéaste a quand même salué le courage d’Edward Burkhart, l’ex-PDG de la Montreal, Maine & Atlantic, à qui appartenait le train qui a emporté 47 vies en déraillant dans le centre-ville de Lac-Mégantic, parce qu’il a accepté de répondre à ses questions à la caméra.

« Il a fait face à la musique, alors que les ministres ont dit non », signale Philippe Falardeau.

Il fait référence à Denis Lebel et Marc Garneau, à qui a appartenu la limousine du ministère des Transports du Canada durant les années qui ont suivi le drame. Malgré les tentatives de Philippe Falardeau, ils ont refusé de participer au documentaire.

« C’est inquiétant dans une démocratie. Je leur proposais quatre heures assis. Tu as le temps de te défendre. »

Surpris de l’invitation de Cannes

Après son passage à Lac-Mégantic, Philippe Falardeau s’envole pour la Côte d’Azur vendredi. Il affirme avoir été surpris que Lac-Mégantic : ceci n’est pas un accident soit sélectionné par Canneseries.

« C’est très nord-américain dans le sujet et les répercussions, explique-t-il. Le transport de pétrole, comme on l’exécute ici avec les longs trains, ce n’est pas la même dynamique qu’en Europe. Ils ont beaucoup de chemins de fer, mais c’est surtout pour les passagers. »

Étonnement, pour un réalisateur avec une feuille de route de l’ampleur de la sienne, ce sera seulement la deuxième fois qu’il présentera une de ses œuvres sur la Croisette. En 2006, il avait présenté Congorama à la Quinzaine des réalisateurs.

L’expérience, prévoit-il, sera cette fois complètement différente.

« J’avais été là pendant sept jours et je n’ai pas eu de plaisir. Mon film était présenté en clôture et j’ai juste été stressé pendant sept jours pendant que tout le monde avait les deux pieds dans l’eau et les drinks dans la main. Aujourd’hui, avec l’âge et le temps, je me sens excité et privilégié, mais je suis moins énervé. »