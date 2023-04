Un ancien VP de Bombardier atterrit chez Air Canada deux ans plus tard

Remercié par Bombardier à la fin de 2020, John Di Bert deviendra bientôt le chef des finances d’Air Canada, a annoncé mardi le transporteur aérien.

«En ces lendemains de pandémie, nous nous estimons particulièrement privilégiés d'avoir pu attirer une personne de ce calibre pour aider Air Canada à réaliser son plein potentiel», s’est félicité le PDG de l’entreprise montréalaise, Michael Rousseau, dans un communiqué.

Recruté par l’ancien grand patron de Bombardier, Alain Bellemare, M. Di Bert a occupé le poste de chef des finances de l’avionneur québécois de 2015 à 2020. Il avait auparavant travaillé pendant plus de 14 ans chez le motoriste Pratt & Whitney, où il avait connu M. Bellemare. Il était le chef des finances de l’entreprise américaine Clarios depuis un an.

En décembre 2020, l’actuel PDG de Bombardier, Éric Martel, a remplacé John Di Bert par Bart Demosky, un ancien du Canadien Pacifique et de Suncor. Bombardier lui avait alors versé une indemnité de départ (versement forfaitaire) de près de 4,5 millions $.

Retraite

L’actuel chef des finances d’Air Canada, Amos Kazzaz, prendra sa retraite après avoir passé 13 ans au sein de la compagnie aérienne. Il occupe ce poste depuis février 2021. Il avait alors succédé à M. Rousseau lors de l’accession de ce dernier au poste de PDG.

M. Kazzaz quittera officiellement le 30 juin, mais M. Di Bert se joindra à Air Canada dàs le 1er mai «pour permettre une transition efficace».

«Guidée par les conseils et les décisions d'Amos, Air Canada a enregistré des progrès considérables à bien des égards, notamment en ce qui concerne la gestion du parc aérien, la compression des coûts et la rentabilité, de même que la planification et l'exécution sur les plans stratégique et commercial», a déclaré Michael Rousseau.