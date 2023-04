Un autre Québécois prolonge son association avec les Alouettes

Le botteur David Côté a paraphé une prolongation de contrat d’un an avec les Alouettes mardi, ce qui signifie qu’il possède dorénavant une entente valide jusqu’à la conclusion de la campagne 2024.

C’est le deuxième joueur québécois à qui le directeur général Danny Maciocia offre une extension récemment. La semaine dernière, le maraudeur Marc-Antoine Dequoy a apposé sa signature sur un nouveau contrat le liant avec l’équipe de la Belle Province jusqu’en 2025.

«Dans ma tête, il n’y avait aucun doute que je voulais poursuivre ma carrière ici», a affirmé Côté, lors d’un entretien téléphonique.

«J’ai adoré mes deux premières saisons à Montréal. Nous construisons quelque chose de très bien en tant qu’organisation. Je voulais continuer à participer à l’ascension des Alouettes. Ça allait donc de soi de signer cette prolongation de contrat.»

Le produit du Rouge et Or de l’Université Laval s’est joint à l’organisation montréalaise en 2021, après avoir été repêché en cinquième ronde (45e au total) de l’encan de cette année-là. En portant l’uniforme des «Moineaux», Côté se trouve privilégié de pouvoir vivre et partager son rêve de jouer au football professionnel avec les siens.

«Ma famille est à Québec et mes proches sont là à pratiquement tous les matchs que nous disputons à Montréal. C’est un énorme plus de pouvoir jouer pour l’équipe professionnelle qui est la plus proche de chez toi.»

«Ça vaut tout l’or du monde de pouvoir vivre ça avec mes proches.»

Continuer sa progression

En 32 matchs en carrière, Côté a réussi 76 de ses 90 tentatives de placement, en plus de maintenir un taux de réussite de 95,8% sur les convertis d’un point. Questionné à savoir quel était sa prochaine cible à atteindre, le natif de la Vieille Capitale n’a pas hésité une seconde.

«Collectivement, l’objectif est de gagner une coupe Grey. C’est le rêve ultime!»

«Sur le plan personnel, je désire améliorer mes statistiques, a-t-il ensuite enchainé. C’est surtout ça qu’on regarde chez les botteurs. Ça l’a bien été dans les deux dernières saisons, mais c’est très important de ne pas plafonner. C’est un milieu ingrat. Si tu plafonnes, tu te fais remplacer par quelqu’un d’autre. Je veux encore m’améliorer et continuer sur ma lancée.»

Côté est aussi bien heureux de renouer avec le coordonnateur des unités spéciales Byron Archambault, pour qui il a le plus grand des respects.

«C’est une très bonne personne pour qui tu as vraiment envie de jouer. C’est aussi une excellente tête de football. Il cherche beaucoup à dénicher les meilleurs jeux possibles sur les unités spéciales. Il a confiance en nos botteurs. L’an dernier, nous avons essayé quelques jeux truqués. Nous ne sommes pas conventionnels et j’adore ça.»