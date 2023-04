Un nouveau Lévesque Électroménagers

Photo Claude Mathieu Pub Photo

Après plus de quatre mois de travaux et de préparatifs, la nouvelle succursale Lévesque Électroménagers de Lévis (1232, rue de la Concorde, au cœur du Carrefour Saint-Romuald) a officiellement ouvert ses portes au grand public récemment. L’entreprise québécoise dirigée par l’homme d’affaires Karl Desbiens a investi plus d’un million de dollars pour donner naissance à une seconde succursale Lévesque Électroménagers en plus de 55 ans d’histoire. Le magasin de Lévis compte une spacieuse salle d’exposition unique en son genre de 6200 pi2 et accueille six nouveaux conseillers et administrateurs faisant grimper le nombre de travailleurs de l’entreprise à 25 employés. Sur la photo, Karine Lavertu (District 5, Charny) et Brigitte Duscheneau (District 9, Saint-Romuald) sont venues féliciter l’heureux propriétaire de Lévesque Électroménagers, Karl Desbiens, pour ce nouveau lieu d’affaires au cœur du Carrefour Saint-Romuald à Lévis.

Anniversaires

Photo fournie par Le Massif

Vincent Dufresne (photo), vice-président opérations et chef de montage au Massif de Charlevoix, 50 ans... Alexandre Burrows, entraîneur adjoint au Canadien de Montréal et responsable des unités spéciales, 42 ans... Pierre Lacroix, ex-joueur de la LNH (Nordiques-Whalers), avec les Nordiques de 1979 à 1982, 64 ans... Lucie Jalbert, représentante publicitaire à TVA Québec... Marie-Chrystelle Cheikha, de Pink Poka (accessoires), 38 ans... Jennifer Heil, médaillée olympique ski acrobatique (bosses) à Turin et Vancouver, 40 ans... Joss Stone, jeune chanteuse anglaise, 36 ans... Lisa Stanfield, chanteuse britannique, 58 ans... Richard Sévigny, gardien de but (1979-87) avec les Canadiens et les Nordiques, 66 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 11 avril 2021 : Alix Renaud (photo) 75 ans, écrivain, poète, conférencier et journaliste québécois né en Haïti... 2017 : Michel Hudon, 75 ans, architecte, cofondateur de Hudon Julien Associés, maintenant connu sous le nom de Coarchitecture... 2021 : Normand Cherry, 82 ans, député libéral dans Sainte-Anne et dans Saint-Laurent de 1989 à 1998... 2021 : Michel Picard, 65 ans, père de l’autrice-compositrice-interprète Pascale Picard... 2020 : Pierre Villa, président du Carnaval de Québec en 1975, animateur à Télé-4 Québec, directeur général Brasserie Labatt à Québec et président du Gala « Choix du Consommateur »... 2018 : Jacynthe Labeaume, 58 ans, sœur de Régis Labeaume... 2017 : André Jean, 83 ans, journaliste, animateur radio et télévision (Télé-4 et TQS)... 2016 : Ed Snider, 83 ans, propriétaire et gouverneur des Flyers de Philadelphie... 2014 : Paul G. Vien, 80 ans, fondateur du réseau de télévision Pathonic en 1978... 2011 : André Raynauld, 83 ans, économiste québécois... 2007 : Jocelyn Houde, 47 ans, de Québec, auteur de bandes dessinées.