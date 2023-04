Une hausse de taxes de 35% qui «fait mal» à Sainte-Euphémie

La colère gronde à Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-sud, une petite municipalité de Chaudière-Appalaches qui a récemment haussé ses taxes municipales de 35 %, alors que ses quelque 300 habitants sont parmi les plus pauvres de la province.

« Il y a des gens qui pleurent et se demandent comment ils vont arriver à joindre les deux bouts. J’ai peur que ça explose quelque part », craint Robin Maheux, un policier retraité de Lévis qui possède une terre à bois dans la municipalité.

Photo Stevens LeBlanc

Il y a quelques semaines, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, un village d’à peine 340 habitants situé dans la MRC de Montmagny, a annoncé que les taxes municipales passaient d’environ 1,079 $ par tranche de 100 $, à environ 1,461 $ par tranche de 100 $.

Il s’agit d’une hausse de plus ou moins 35 % en une année. Pour le propriétaire d’une maison de 200 000 $, le rapport de taxe de 2023 s’élèverait à 2922 $, soit une hausse de 764 $ par rapport à l’année précédente.

Or, la population de la municipalité n’est pas particulièrement riche. En 2020, le revenu moyen par personne était de 35 800 $, selon Statistique Canada, soit 12 200 $ de moins que la moyenne provinciale.

Des dépenses imprévues

« Ça n’a aucun bon sens ! À ce rythme-là, on n’aura pas d’autre choix que de vendre. C’est sûr que ça fait mal », lance de son côté Marco Maheux, qui avait légué sa terre à bois à sa fille Maggie dans l’espoir qu’elle puisse faire un peu d’argent avec celle-ci.

Cette hausse astronomique serait surtout attribuable à un changement dans un programme du ministère des Transports, d’après le maire de Sainte-Euphémie, Gilles Giroux.

Ce programme rembourse dorénavant seulement 30 % de la facture du déneigement de la municipalité, alors qu’elle en couvrait la majorité auparavant.

« Avec la hausse du contrat de déneigement de 28 000 $ en plus, ça nous force à investir 65 000 $ [de plus] que l’an dernier. À 300 habitants, ça ne s’absorbe pas très bien », explique M. Giroux, qui assure que c’est une « situation exceptionnelle ».

À cela s’ajoutent entre autres des hausses de dizaines de milliers de dollars en quote-part à la MRC, en traitement des matières résiduelles, en équipement pour le service incendie et en salaire pour un deuxième directeur général en formation.

Une « issue » à venir ?

Contacté par Le Journal, le député de la circonscription de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, affirme qu’il est au courant de la situation et qu’il tente de trouver une solution.

« On a contacté le ministère des Transports pour essayer de s’arranger au niveau de la subvention perdue. On va les laisser travailler quelques semaines, mais on sent qu’il va y avoir une issue », assure-t-il.

RAPPORT DE TAXE FICTIF POUR UNE PROPRIÉTÉ DE 200 000 $ À SAINTE-EUPHÉMIE