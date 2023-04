Va-t-on tirer les bonnes leçons du verglas de 2023?

Mercredi dernier, quelques heures de pluie verglaçante ont suffi pour faire perdre le courant à plus d’un million de Québécois. Pour des centaines de milliers, pendant des jours. Pour les 27 000 restants ce lundi, cela fait 6 jours.

Happée par ce troisième épisode climatique en un an seulement, Hydro-Québec, dont la PDG, Sophie Brochu, quitte ses fonctions aujourd’hui avant la fin de son mandat, commence à reconnaître ce qui saute aux yeux.

Soit que son réseau est solide, mais pas assez pour faire face aux intempéries qui, changements climatiques obligent, se multiplieront dans les prochaines années et décennies.

La société d’État s’est aussi traîné les pieds pour l’enfouissement des fils lorsque c’est faisable. Idem pour l’élagage des arbres.

Bienvenue à un énième épisode d’impréparation des autorités responsables, politiques et gestionnaires confondus, en cas d’urgence majeure.

Sans être de la même amplitude, tant s’en faut, impossible néanmoins de ne pas songer à l’absence sidérante de préparation en 2020, ici comme ailleurs, en cas de pandémie.

Résultat : malgré les équipes formidables d’Hydro-Québec, de nombreux Québécois ont gelé chez eux des jours et des nuits de temps. Ils ont perdu des centaines de dollars en nourriture et plusieurs ont dû prendre congé.

Combien se sont aussi retrouvés sans ligne téléphonique, ni internet, ni portable fonctionnel ? Au Québec, royaume continental de l’hydro--électricité.

Au possible, nous sommes tenus

À l’impossible, dit-on, nul n’est tenu. Au possible, par contre, ça, oui. Le possible, ce sont des autorités capables de se préparer au pire.

Depuis mercredi, ces mêmes autorités conseillent aux Québécois de se préparer une « trousse de survie de 72 heures » en cas de perte de courant ou autre crise.

Excellente idée. On aimerait toutefois qu’en cas de panne élargie ou autre épreuve, elles fassent montre, elles aussi, d’une meilleure préparation à grande échelle.

Parce que cette fois-ci, parmi les conséquences du manque de préparation, les personnes les plus vulnérables, comme d’habitude, ont écopé le plus durement.

Mieux se préparer

Pendant des jours, des CHSLD et des résidences pour personnes âgées ont été privés de courant. Idem, même si on en parle beaucoup moins, des ressources d’hébergement pour personnes adultes handicapées intellectuelles et/ou autistes.

On l’oublie facilement – comme on l’a fait en début de pandémie –, mais la grande vulnérabilité a plusieurs visages et traverse tous les âges.

Imaginez le froid pendant des jours pour ces personnes déjà hautement fragiles. L’impossibilité de recevoir des soins adéquats d’hygiène, de manger des repas chauds ou de communiquer par téléphone avec leurs proches.

Après quelques jours, des personnes en pleine santé n’en pouvaient plus de geler chez elles. Imaginez pour des personnes avec un handicap intellectuel ou des aînés en perte d’autonomie.

Malgré les « leçons » du grand verglas de 1998, plusieurs de ces « milieux de vie » n’ont même pas de génératrice. Du moins, pas de celles capables de soutenir des jours de fonctionnement réel pour un CHSLD ou même des ressources d’hébergement beaucoup plus petites.

Chez Hydro-Québec et au gouvernement, on jure qu’on en tirera les bonnes leçons. Va-t-on favoriser l’enfouissement des fils à l’avenir et un meilleur entretien du réseau hydro-électrique ?

Va-t-on fournir des génératrices dignes de ce nom aux milieux de vie qui hébergent les Québécois les plus vulnérables ? À suivre...