MORIN, Lysette Grégoire



À l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré, le 4 avril 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Lysette Grégoire épouse de M. Gilles Morin. Elle demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi jour des funérailles de 11h à 13h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle est allée rejoindre ses enfants David et Hélène. Elle laisse dans le deuil outre son époux Gilles ; ses enfants : Philippe (Christine Ouellet), Isabelle, Sylvette ; ses petits-enfants : Elizabeth, Geneviève, Antoine et Thomas Morin, William et Léonie Royer, Simon-Charles Veilleux. Ses frères, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs : feu Francine (feu Michel Camps), Jean (Rachel Boulet), Nicole (Eric Babin), feu Louis (Diane Pilote), Marie-Claire. Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin: feu Odile (Louis-Marie Laforest), Louise (feu Bernard Larose), Pauline (Claude Laforest), Monique (Jocelyn D'Amours), Narcisse (Colette Beaulieu), Nicole, feu Gaston (Monique Hébert, feu Normand Morin), Simon (Lise Caron), Doris (Gaétan Boucher), Jacynthe (Jean-Yves Beaulieu), Danielle (feu Jean-Guy Bouchard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dr Caroline Kochuyt, au personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital St-Anne de Beaupré et au personnel soignant du CLSC Orléans Beauport pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association bénévole de l'Île d'Orléans, 202-1367, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans (QC), G0A 4E0. Pour un don par chèque, veuillez le libéller à : Fondation Québec Philanthrope-Fonds ABIO https://www.jedonneenligne.org/fcommunautairegq/724/