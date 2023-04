LANGLAISSoeur Marguerite, s.c.s.l.

LANGLAIS

Soeur Marguerite, s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 6 avril 2023, à l'âge de 88 ans dont 67 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Marguerite Langlais (en religion Sœur Marie-de-la-Visitation, sœur de la Charité de Saint-Louis), fille de feu Edmond Langlais et de feu Marie-Anna Arseneault. Elle était native de Saint-Malo, Québec. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées; ainsi que ses neveux, nièces et ses ami(e)s. Elle était la sœur de feu Roger (feu Cécilia Bilodeau), feu Robert (feu Thérèse Defoy Plante), feu Adrien (feu Marie-Paule Frédérick), feu Henri (feu Georgette Beaulé), feu Gérard-Raymond et de feu Noëlla (feu Jean-Guy Turcotte).La communauté et la famille recevront les condoléances à la Maison Louise-Élisabeth, 3, rue de l'Entente, Lévis, vendredi le 14 avril 2023 de 9 h 30 à 11 h 00 et de 12 h 30 à 13 h 30.l'inhumation au Cimetière Mont-Marie, sous la direction du