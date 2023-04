Agression d’un homme à Sherbrooke: Karl Prévost coupable d’homicide involontaire

Au palais de justice de Sherbrooke, Karl Prévost a reconnu sa culpabilité à une accusation réduite d'homicide involontaire.

La nuit du 20 octobre 2021, l'accusé de 22 ans a poignardé Jérémy Harvey dans le stationnement de la pizzeria Stratos à l'angle de la rue Papineau et de la 12e avenue, à Sherbrooke, en Estrie. Ces tragiques événements sont survenus à la suite d'une querelle entre des jeunes présents à une fête dans un logement de la rue Papineau.

La victime de 23 ans a eu le poumon droit perforé, blessure qui a causé sa mort.

Karl Prévost devait subir son procès dans les jours à venir sous une accusation de meurtre au deuxième degré.

Dans les dernières semaines, la défense et les procureurs en poursuite ont eu des pourparlers afin d'en venir à un règlement et ainsi éviter un procès d'un mois qui aurait été difficile pour la famille de la victime. «Sans que les proches de Jérémy Harvey n’aient pas nécessairement eu leur mot à dire, ils ont été tenus informés», a souligné Me Stéphanie Landry, procureure de la Couronne.

«La famille était très sereine avec ce qui s’est passé [mercredi]», a-t-elle ajouté.

Le juge Claude Villeneuve de la Cour supérieure a entériné la suggestion commune des procureurs au dossier, condamnant Prévost à huit années d'emprisonnement.

Comme il est détenu depuis son arrestation en octobre 2021, c'est donc une peine de cinq ans et 288 jours qu'il devra purger à compter d'aujourd'hui.

La famille de la victime témoigne

La mère de Jérémy Harvey, Julie, s'est adressée au juge pour lui mentionner entre autres que la colère et l'incompréhension l'habitent toujours, et que deux ans plus tard, le silence de l'absence de son fils est encore très lourd à supporter.

La victime était père d'un petit garçon d'à peine huit mois.

Sa sœur aînée Amélie a mentionné dans son témoignage en s'adressant à Karl Prévost :

«Toi qui as assassiné mon petit frère, si seulement tu savais tout ce que tu as détruit. Ce soir-là, tu n'as pas seulement tué un homme, mais tu as aussi tué une partie de nous. Tu as volontairement soufflé sur la chandelle qui éclairait la vie de plusieurs et aucune sentence ne sera assez sévère pour réparer tout ce que tu as brisé.»